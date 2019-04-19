Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег Джетс2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз2
Вашингтон Кэпиталз1
Все события
Фоторепортажи
10«Барселона» разбила «Юнайтед» на «Камп Ноу»
13«Ливерпуль» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
12:59 (мск), источник: Vesti.kz

Засудившая Головкина Аделаида Берд вошла в список судей на бой Альварес — Джейкобс

Как стало известно BoxingScene, скандально известная Аделаида Берд включена в число потенциальных судей, которые будут работать на бое мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и американца Дэниэла Джейкобса.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Список, в котором числится Берд, командам боксеров отправил сполнительный директор Спортивной комиссии штата Невада Боб Беннетт.

Читайте также
Засудившая Головкина Аделаида Берд впервые отработала PPV-вечер после скандала на бое с Альваресом

Боксеры проведут объединительный поединок 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Альварес будет защищать свои пояса.

Отмечается, что боксеры имеют возможность убрать из предлагаемого им списка неугодных судей, чтобы в последствии избежать конфликтов.

«Мне представили пул судей. И в первую очередь, это было смешно. Однозначно, в нем был один судья, которого мы сразу же вычеркнули», — прокомментировал Джейкобс, не называя имен.

Напомним, скандал вокруг Берд разразился в сентябре 2017-го. Она вызвала возмущение специалистов и фанатов после того, как в первом бою Альвареса и Геннадия Головкина отдала мексиканцу победу со счетом 118:110. После этого она была остранена от боев, но не наказана. Уже через месяц Берд работала на чемпионских поединках.

"Кайрат" не готов". Специалист сделал прогноз на игры шестого тура КПЛ
Стали известны подробности избиения водителя компанией Кокорина
Легендарный хоккеист Мальцев празднует 70-летие
Малкин до 27 апреля прибудет в расположение сборной России
«Крылья Советов» погасят долг перед Тихоновым до конца апреля
«Я не конфетка». Хабиб атакует UFC и проезжается по Конору
Сегодня день рождения у Марии Шараповой (фото)
Источник: Названо имя вероятного нового тренера «Трактора»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь