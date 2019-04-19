Засудившая Головкина Аделаида Берд вошла в список судей на бой Альварес — Джейкобс

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Список, в котором числится Берд, командам боксеров отправил сполнительный директор Спортивной комиссии штата Невада Боб Беннетт.

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Боксеры проведут объединительный поединок 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Альварес будет защищать свои пояса.

Отмечается, что боксеры имеют возможность убрать из предлагаемого им списка неугодных судей, чтобы в последствии избежать конфликтов.

«Мне представили пул судей. И в первую очередь, это было смешно. Однозначно, в нем был один судья, которого мы сразу же вычеркнули», — прокомментировал Джейкобс, не называя имен.