Засудившая Головкина Аделаида Берд вошла в список судей на бой Альварес — Джейкобс

Список, в котором числится Берд, командам боксеров отправил сполнительный директор Спортивной комиссии штата Невада Боб Беннетт.
Боксеры проведут объединительный поединок 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Альварес будет защищать свои пояса.
Отмечается, что боксеры имеют возможность убрать из предлагаемого им списка неугодных судей, чтобы в последствии избежать конфликтов.
«Мне представили пул судей. И в первую очередь, это было смешно. Однозначно, в нем был один судья, которого мы сразу же вычеркнули», — прокомментировал Джейкобс, не называя имен.
Напомним, скандал вокруг Берд разразился в сентябре 2017-го. Она вызвала возмущение специалистов и фанатов после того, как в первом бою Альвареса и Геннадия Головкина отдала мексиканцу победу со счетом 118:110. После этого она была остранена от боев, но не наказана. Уже через месяц Берд работала на чемпионских поединках.