«Казахи не бьют женщин». Шарипова заступилась за Головкина и ответила абсолютной чемпионке

«Спустись на землю, Шилдс, казахи не бьют женщин. Геннадий Головкин культурный, хорошо воспитанный человек. Если хочешь узнать, что такое казахстанская школа бокса, я готова тебя побить. Смотрела фильм “Рокки-4”? Рокки Бальбоа был меньше и легче, чем Иван Драго, но все равно победил. Я уверена, что несмотря на разницу в росте и весе, я все равно выиграю у тебя», — написала Шарипова в своем Instagram.