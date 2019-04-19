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13:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахи не бьют женщин». Шарипова заступилась за Головкина и ответила абсолютной чемпионке

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова из Казахстана обратилась к американке Кларессе Шилдс, абсолютной чемпионке мира в среднем весе, бросившей вызов Геннадию Головкину, сообщает ее пресс-служба.

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Ранее Шилдс, победившая уроженку Казахстана Кристину Хаммер, бросила вызов GGG. Шарипова же предложила встретиться в ринге с ней вместо знаменитого соотечественника.

«Спустись на землю, Шилдс, казахи не бьют женщин. Геннадий Головкин культурный, хорошо воспитанный человек. Если хочешь узнать, что такое казахстанская школа бокса, я готова тебя побить. Смотрела фильм “Рокки-4”? Рокки Бальбоа был меньше и легче, чем Иван Драго, но все равно победил. Я уверена, что несмотря на разницу в росте и весе, я все равно выиграю у тебя», — написала Шарипова в своем Instagram.

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Напомним, завтра, 20 апреля, Шарипова проведет бой против Анастасии Тришевой из России. Он состоится в Академии бокса Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке.

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Источник: Названо имя вероятного нового тренера «Трактора»
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