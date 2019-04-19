«Казахи не бьют женщин». Шарипова заступилась за Головкина и ответила абсолютной чемпионке

Ранее Шилдс, победившая уроженку Казахстана Кристину Хаммер, бросила вызов GGG. Шарипова же предложила встретиться в ринге с ней вместо знаменитого соотечественника.
«Спустись на землю, Шилдс, казахи не бьют женщин. Геннадий Головкин культурный, хорошо воспитанный человек. Если хочешь узнать, что такое казахстанская школа бокса, я готова тебя побить. Смотрела фильм “Рокки-4”? Рокки Бальбоа был меньше и легче, чем Иван Драго, но все равно победил. Я уверена, что несмотря на разницу в росте и весе, я все равно выиграю у тебя», — написала Шарипова в своем Instagram.
Напомним, завтра, 20 апреля, Шарипова проведет бой против Анастасии Тришевой из России. Он состоится в Академии бокса Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке.