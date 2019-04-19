Казахстанский боксер Тольтаев вышел в 1/8-ю чемпионата Азии в Таиланде
Казахстанский боксер Санатали Тольтаев вышел в 1/8-ю стартовавшего в Таиланде чемпионата Азии по боксу-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Санатали Тольтаев вышел в 1/8-ю стартовавшего в Таиланде чемпионата Азии по боксу-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 1/16-й в весовой категории до 64-х килограммов Тольтаев победил Либертуса Гаха из Индонезии. При этом уже в первом раунде рефери отсчитал сопернику казахстанца нокдаун.
Отметим, что сегодня свои первые бои на турнире проведут еще четыре казахстанских боксера.
Ранее с победы на ЧА стартовал чемпион мира из Казахстана Кайрат Ералиев.