Казахстанский боксер Тольтаев вышел в 1/8-ю чемпионата Азии в Таиланде

В 1/16-й в весовой категории до 64-х килограммов Тольтаев победил Либертуса Гаха из Индонезии. При этом уже в первом раунде рефери отсчитал сопернику казахстанца нокдаун.

Отметим, что сегодня свои первые бои на турнире проведут еще четыре казахстанских боксера.