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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Тольтаев вышел в 1/8-ю чемпионата Азии в Таиланде

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев вышел в 1/8-ю стартовавшего в Таиланде чемпионата Азии по боксу-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В 1/16-й в весовой категории до 64-х килограммов Тольтаев победил Либертуса Гаха из Индонезии. При этом уже в первом раунде рефери отсчитал сопернику казахстанца нокдаун.

Отметим, что сегодня свои первые бои на турнире проведут еще четыре казахстанских боксера.

Ранее с победы на ЧА стартовал чемпион мира из Казахстана Кайрат Ералиев.

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