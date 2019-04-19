Третий боксер из Казахстана стартовал с победы на чемпионате Азии
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет вышел в 1/8 финала стартовавшего в Таиланде чемпионата Азии по боксу-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет вышел в 1/8 финала стартовавшего в Таиланде чемпионата Азии по боксу-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 1/16 финала в весовой категории до 75 килограммов Кулахмет единогласным решением судей победил Чон Ил Хона из Северной Кореи.
Отметим, что сегодня свои первые бои на турнире проведут еще трое казахстанских боксеров.
Ранее с победы на ЧА стартовали казахстанцы Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Санатали Тольтаев (до 64).