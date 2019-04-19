Чарр: Хочу реванша с лучшим боксером тяжелого веса Поветкиным

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Чарр проиграл Поветкину нокаутом в 2014 году. В активе немца, имеющего сирийское гражданство, 31 победа при четырех поражениях. На счету Поветкина 34 победы при двух поражениях. Одну из этих неудач россиянин потерпел в своем последнем бою в сентябре от чемпиона по версиям WBA (Super), IBF, WBO, IBO британца Энтони Джошуа.

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В четверг издание The Sun сообщило, что Чарр может заменить попавшегося на допинге американца Джаррелла Миллера в бою 1 июня с Джошуа. Немец подтвердил РИА Новости готовность встретиться с Джошуа.

«Я хочу реванш с Поветкиным, я готов на это. Для меня Поветкин — это лучший боксер последних лет. Да, он проиграл Джошуа. Но поверьте, состоялся бы этот бой в Москве в то время, когда я дрался с Поветкиным, Александр победил бы Джошуа. Я уверен в этом», — сказал Чарр.

Несколько боев Чарра организовывал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.