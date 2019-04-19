Василий Левит первым из сборной Казахстана вышел в четвертьфинал чемпионата Азии-2019
Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в четвертьфинал стартовавшего в Таиланде чемпионата Азии по боксу-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в четвертьфинал стартовавшего в Таиланде чемпионата Азии по боксу-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он первым преодолел барьер 1/8 финала, так как стартовал на турнире уже с этой стадии, тогда как его партнеры по команде проводили сегодня свои бои в 1/16-й.
В весовой категории до 91 килограмма Левит единогласным решением судей победил Поурия Амири из Ирана.
Отметим, что Левит стал последним из казахстанцем в дневной сессии турнира. Сегодня свои первые бои на турнире проведут еще двое казахстанских боксеров.
Ранее с победы на ЧА стартовали казахстанцы Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Санатали Тольтаев (до 64) и Турсынбай Кулахмет (до 75).