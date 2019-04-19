Василий Левит первым из сборной Казахстана вышел в четвертьфинал чемпионата Азии-2019

Он первым преодолел барьер 1/8 финала, так как стартовал на турнире уже с этой стадии, тогда как его партнеры по команде проводили сегодня свои бои в 1/16-й.

В весовой категории до 91 килограмма Левит единогласным решением судей победил Поурия Амири из Ирана.

Отметим, что Левит стал последним из казахстанцем в дневной сессии турнира. Сегодня свои первые бои на турнире проведут еще двое казахстанских боксеров.