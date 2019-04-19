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16:04 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит первым из сборной Казахстана вышел в четвертьфинал чемпионата Азии-2019

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в четвертьфинал стартовавшего в Таиланде чемпионата Азии по боксу-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Он первым преодолел барьер 1/8 финала, так как стартовал на турнире уже с этой стадии, тогда как его партнеры по команде проводили сегодня свои бои в 1/16-й.

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В весовой категории до 91 килограмма Левит единогласным решением судей победил Поурия Амири из Ирана.

Отметим, что Левит стал последним из казахстанцем в дневной сессии турнира. Сегодня свои первые бои на турнире проведут еще двое казахстанских боксеров.

Ранее с победы на ЧА стартовали казахстанцы Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Санатали Тольтаев (до 64) и Турсынбай Кулахмет (до 75).

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