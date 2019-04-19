Четвертый боксер из Казахстана стартовал с победы на чемпионате Азии-2019

В 1/16 финала весовой категории до 52 килограмма Музапаров раздельным решением судей победил Енкхмандаха Хархуу из Монголии.

Ранее с победы на ЧА стартовали казахстанцы Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Санатали Тольтаев (до 64), Турсынбай Кулахмет (до 75) и Василий Левит (до 91).