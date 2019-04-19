Абсолютная чемпионка мира в среднем весе после вызова Головкина на бой предложила ему спарринг

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Ранее Шилдс заявила, что готова подраться с мужчиной. По ее словам, она готова побить чемпиона WBA в полусреднем весе американца Кита Турмана (29−0, 22 КО), а Головкину — составить конкуренцию.

«Лол, это смешно. Все шутки в сторону. Я бы хотела поспарринговать с Турманом. Учиться от чемпионов. И да, мне нравится GGG. Если ему нужен спарринг перед возвращением, я с удовольствием приеду. Он великий чемпион. Уважаю», — написала Шилдс в твиттере.

Напомним, звание «абсолюта» Шилдс завоевала 13 апреля на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), победив единогласным решением судей немку Кристину Хаммер (24−1, 11 KO). Для уроженки Казахстана, которая потеряла титула WBO, это поражение стало первым в карьере.