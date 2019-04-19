Абсолютная чемпионка мира в среднем весе после вызова Головкина на бой предложила ему спарринг
Абсолютная чемпионка мира в среднем весе американка Кларесса Шилдс (9−0, 2 КО) предложила
Абсолютная чемпионка мира в среднем весе американка Кларесса Шилдс (9−0, 2 КО) предложила
Ранее Шилдс заявила, что готова подраться с мужчиной. По ее словам, она готова побить чемпиона WBA в полусреднем весе американца Кита Турмана (29−0, 22 КО), а Головкину — составить конкуренцию.
«Лол, это смешно. Все шутки в сторону. Я бы хотела поспарринговать с Турманом. Учиться от чемпионов. И да, мне нравится GGG. Если ему нужен спарринг перед возвращением, я с удовольствием приеду. Он великий чемпион. Уважаю», — написала Шилдс в твиттере.
Напомним, звание «абсолюта» Шилдс завоевала 13 апреля на арене Boardwalk Hall в
Следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в