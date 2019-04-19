Серебряный призер ЧМ Кункабаев вторым из сборной Казахстана вышел в ¼ финала ЧА по боксу

Ранее в ¼ финала пробился Василий Левит (до 91 килограмма). Также с побед стартовали, но вышли в 1/8 финала четыре других казахстанца — это Анвар Музаппаров (до 52 килограмма), Кайрат Ералиев (до 56), Санатали Тольтаев (до 64), Турсынбай Кулахмет (до 75) и Василий Левит (до 91).