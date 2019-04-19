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16:56 (мск), источник: Vesti.kz

Серебряный призер ЧМ Кункабаев вторым из сборной Казахстана вышел в ¼ финала ЧА по боксу

Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев стартовал с победы на чемпионате Азии-2019 по боксу в Таиланде, передает корреспондент Vesti.kz.

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В 1/8 финала Кункабаев в рамках супертяжелого веса (свыше 91 килограмма) единогласным решением победил непальца Ашиша Дувади.

Ранее в ¼ финала пробился Василий Левит (до 91 килограмма). Также с побед стартовали, но вышли в 1/8 финала четыре других казахстанца — это Анвар Музаппаров (до 52 килограмма), Кайрат Ералиев (до 56), Санатали Тольтаев (до 64), Турсынбай Кулахмет (до 75) и Василий Левит (до 91).

Отметим, что Кункабаев в 2017 году стал серебряным призером чемпионатов мира и Азии, а в прошедшем январе его выбрали капитаном сборной Казахстана.

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