Серебряный призер ЧМ Кункабаев вторым из сборной Казахстана вышел в ¼ финала ЧА по боксу
Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев стартовал с победы на чемпионате Азии-2019 по боксу в Таиланде, передает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев стартовал с победы на чемпионате Азии-2019 по боксу в Таиланде, передает корреспондент Vesti.kz.
В 1/8 финала Кункабаев в рамках супертяжелого веса (свыше 91 килограмма) единогласным решением победил непальца Ашиша Дувади.
Ранее в ¼ финала пробился Василий Левит (до 91 килограмма). Также с побед стартовали, но вышли в 1/8 финала четыре других казахстанца — это Анвар Музаппаров (до 52 килограмма), Кайрат Ералиев (до 56), Санатали Тольтаев (до 64), Турсынбай Кулахмет (до 75) и Василий Левит (до 91).
Отметим, что Кункабаев в 2017 году стал серебряным призером чемпионатов мира и Азии, а в прошедшем январе его выбрали капитаном сборной Казахстана.