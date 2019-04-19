Сборная Казахстана понесла первую потерю на чемпионате Азии по боксу

В поединке 1/16 финала весовой категории до 57 килограммов она проиграла Мижгоне Самадовой из Таджикистана.

Таким образом, Султанкызы стала первым представителем сборной Казахстана, которая вылетела с ЧА. На турнире женская команда гарантировала себе минимум две медали: Фариза Шолтай (до 81 килограмма) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81) выйдут на ринг ближе к концу турнира, но вне зависимости от исходов боев вернутся домой с наградами.