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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана понесла первую потерю на чемпионате Азии по боксу

Казахстанка Сания Султанкызы завершила выступление на чемпионате Азии по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.

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В поединке 1/16 финала весовой категории до 57 килограммов она проиграла Мижгоне Самадовой из Таджикистана.

Таким образом, Султанкызы стала первым представителем сборной Казахстана, которая вылетела с ЧА. На турнире женская команда гарантировала себе минимум две медали: Фариза Шолтай (до 81 килограмма) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81) выйдут на ринг ближе к концу турнира, но вне зависимости от исходов боев вернутся домой с наградами.

В мужской части ЧА с побед стартовали Анвар Музаппаров (до 52 килограмма), Кайрат Ералиев (до 56), Санатали Тольтаев (до 64), Турсынбай Кулахмет (до 75), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

Казахстанка с опытом боев в профи стартовала с победы на чемпионате Азии по боксу
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