Сборная Казахстана понесла первую потерю на чемпионате Азии по боксу
Казахстанка Сания Султанкызы завершила выступление на чемпионате Азии по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Сания Султанкызы завершила выступление на чемпионате Азии по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.
В поединке 1/16 финала весовой категории до 57 килограммов она проиграла Мижгоне Самадовой из Таджикистана.
Таким образом, Султанкызы стала первым представителем сборной Казахстана, которая вылетела с ЧА. На турнире женская команда гарантировала себе минимум две медали: Фариза Шолтай (до 81 килограмма) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81) выйдут на ринг ближе к концу турнира, но вне зависимости от исходов боев вернутся домой с наградами.
В мужской части ЧА с побед стартовали Анвар Музаппаров (до 52 килограмма), Кайрат Ералиев (до 56), Санатали Тольтаев (до 64), Турсынбай Кулахмет (до 75), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).