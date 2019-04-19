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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана ушел в профессиональный бокс

Чемпион Казахстана 2017 года Абай Толеш перешел в профессионалы. Об этом объявила Казахстанская федерация профи-бокса.

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В любителях Толеш выступал в весе до 75 килограммов и выполнил норматив мастера спорта. Кроме победы над ЧРК-2017, боксер из Туркестанской области в 2016 году выигрывал Универсиаду РК, а в 2018-м стал чемпионом турнира имени Жарылгапова-2018, завоевал «серебро» на турнире в Польше и «бронзу» — на соревнованиях в Венгрии.

В ноябре 2018 года был озвучен новый состав сборной Казахстана по боксу, куда не смог попасть Толеш. Дата его дебюта в профи пока не уточняется.

По данным BoxRec, в Казахстане на данный момент 73 активных профи-боксера.

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