Чемпион Казахстана ушел в профессиональный бокс
Чемпион Казахстана 2017 года Абай Толеш перешел в профессионалы. Об этом объявила Казахстанская федерация
Чемпион Казахстана 2017 года Абай Толеш перешел в профессионалы. Об этом объявила Казахстанская федерация
В любителях Толеш выступал в весе до 75 килограммов и выполнил норматив мастера спорта. Кроме победы над ЧРК-2017, боксер из Туркестанской области в 2016 году выигрывал Универсиаду РК, а в 2018-м стал чемпионом турнира имени Жарылгапова-2018, завоевал «серебро» на турнире в Польше и «бронзу» — на соревнованиях в Венгрии.
В ноябре 2018 года был озвучен новый состав сборной Казахстана по боксу, куда не смог попасть Толеш. Дата его дебюта в профи пока не уточняется.
По данным BoxRec, в Казахстане на данный момент 73 активных