Чемпион Казахстана ушел в профессиональный бокс

В любителях Толеш выступал в весе до 75 килограммов и выполнил норматив мастера спорта. Кроме победы над ЧРК-2017, боксер из Туркестанской области в 2016 году выигрывал Универсиаду РК, а в 2018-м стал чемпионом турнира имени Жарылгапова-2018, завоевал «серебро» на турнире в Польше и «бронзу» — на соревнованиях в Венгрии.