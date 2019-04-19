Фируза Шарипова оказалась тяжелее россиянки перед боем

Бой Шарипова — Тришева пройдет завтра, 20 апреля, в рамках вечера бокса в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. По данным BoxRec, поединок состоится по правилам шести раундов.

Свой последний бой Шарипова провела 8 сентября 2018 года, победив решением судей россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитив титул WIBA в легком весе. Перед тем поединком спарринг-партнером Куценко была как раз Тришева, у которой нет боев в реестре BoxRec.