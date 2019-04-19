Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон2
Ренн2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Анжи0
Ахмат1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард2
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки3
Краснодар-20
Хоккей. НХЛ
20.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
13«Ливерпуль» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
10ЦСКА — в шаге от Кубка Гагарина
20:17 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова оказалась тяжелее россиянки перед боем

Казахстанка Фируза Шарипова (9−1, 4 КО) оказалась тяжелее россиянки Анастасии Тришевой на взвешивании, сообщает пресс-служба спортсменки.

Наверх

Результат Шариповой — 63,5 килограмма, а ее соперницы — 63,4. Обе боксерши уложились в лимит первого полусреднего веса.

Бой Шарипова — Тришева пройдет завтра, 20 апреля, в рамках вечера бокса в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. По данным BoxRec, поединок состоится по правилам шести раундов.

Свой последний бой Шарипова провела 8 сентября 2018 года, победив решением судей россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитив титул WIBA в легком весе. Перед тем поединком спарринг-партнером Куценко была как раз Тришева, у которой нет боев в реестре BoxRec.

Дияс и Путинцева узнали соперниц по матчу с Великобританией в Кубке Федерации
Суд допросил еще четырех свидетелей по делу Кокорина и Мамаева
Что нельзя пропустить на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Полузащитник «Челси» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
НХЛ назвала претендентов на «Билл Мастертон Трофи»
«Авангард» играет с ЦСКА в Кубке Гагарина (трансляция)
Россиянин поделился эмоциями от победы над первой ракеткой мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь