Фируза Шарипова оказалась тяжелее россиянки перед боем
Казахстанка Фируза Шарипова (9−1, 4 КО) оказалась тяжелее россиянки Анастасии Тришевой на взвешивании, сообщает
Казахстанка Фируза Шарипова (9−1, 4 КО) оказалась тяжелее россиянки Анастасии Тришевой на взвешивании, сообщает
Результат Шариповой — 63,5 килограмма, а ее соперницы — 63,4. Обе боксерши уложились в лимит первого полусреднего веса.
Бой Шарипова — Тришева пройдет завтра, 20 апреля, в рамках вечера бокса в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. По данным BoxRec, поединок состоится по правилам шести раундов.
Свой последний бой Шарипова провела 8 сентября 2018 года, победив решением судей россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитив титул WIBA в легком весе. Перед тем поединком