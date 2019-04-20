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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Madison Square Garden назвал Головкина народным чемпионом и анонсировал его возвращение

Madison Square Garden анонсировала бой казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), передают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Боксеры проведут поединок на этой арене в Нью-Йорке 8 июня. Головкин и Роллс встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов. Организаторы уже назвали цену билетов, а сам GGG анонсировал старт предпродажи.

«Народный чемпион Геннадий Головкин возвращается на MSG 8 июня против непобежденного Стива Роллса», — написано в официальном «Твиттере» Madison Square Garden.

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