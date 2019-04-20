Madison Square Garden назвал Головкина народным чемпионом и анонсировал его возвращение
Madison Square Garden анонсировала бой казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), передают Vesti.kz.
Madison Square Garden анонсировала бой казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), передают Vesti.kz.
Боксеры проведут поединок на этой арене в
«Народный чемпион Геннадий Головкин возвращается на MSG 8 июня против непобежденного Стива Роллса», — написано в официальном «Твиттере» Madison Square Garden.