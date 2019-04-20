Стали известны гонорары чемпиона WBO Теренса Кроуфорда и Амира Хана за бой

Накануне соперники успешно прошли взвешивание. На нем Хан оказался чуть тяжелее Кроуфорда — 146,6 против 146,4 фунтов (66,4 против 66,5 килограммов). Оба боксера успешно уложились в лимит полусредней категориии, который составляет 147 фунтов.
Бой Кроуфорд — Хан станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По времени Нур-Султана шоу пройдет уже утром 21 апреля.
Напомним, титул WBO Кроуфорд завоевал 9 июня, нокаутировав австралийца Джеффа Хорна (19−1−1, 13 КО). В своей первой защите американец 13 октября досрочно победил соотечественника Хосе Бенавидеса-младшего (27−1, 18 КО). В полусредний вес Кроуфорд поднялся после того, как стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.