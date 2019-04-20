Фируза Шарипова нокаутировала россиянку и одержала десятую победу в профи

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса «Проспект» в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. Бой первого полусреднего веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился в третьем — поединок остановил судья, присудив технический нокаут.

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Для Шариповой эта победа стала десятой (пять нокаутом) при одном поражении в карьере. Для Тришевой этот бой стал официальным дебютом в профи.