Фируза Шарипова нокаутировала россиянку и одержала десятую победу в профи

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса «Проспект» в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. Бой первого полусреднего веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился в третьем — поединок остановил судья, присудив технический нокаут.
Для Шариповой эта победа стала десятой (пять нокаутом) при одном поражении в карьере. Для Тришевой этот бой стал официальным дебютом в профи.
Предыдущий поединок Шарипова провела 8 сентября 2018 года, когда решением судей победила россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитив титул WIBA в легком весе. Перед тем боем