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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова нокаутировала россиянку и одержала десятую победу в профи

Экс-чемпионка мира по версии IBO во втором полулегком весе казахстанка Фируза Шарипова победила россиянку Анастасию Тришеву, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок прошел в андеркарте вечера бокса «Проспект» в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. Бой первого полусреднего веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился в третьем — поединок остановил судья, присудив технический нокаут.

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Для Шариповой эта победа стала десятой (пять нокаутом) при одном поражении в карьере. Для Тришевой этот бой стал официальным дебютом в профи.

Предыдущий поединок Шарипова провела 8 сентября 2018 года, когда решением судей победила россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитив титул WIBA в легком весе. Перед тем боем спарринг-партнером Куценко была как раз Тришева.

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