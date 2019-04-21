Соперник Елеусинова по Олимпиаде победил в бою с тремя нокдаунами и защитил титул от WBA

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис Блюз1
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.04
Нэшвилл Предаторз3
Даллас Старз5
Футбол. Зарубежный
20.04
Барселона2
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
20.04
Шальке-042
Хоффенхайм5
Футбол. Зарубежный
20.04
Интер1
Рома1
Футбол. Зарубежный
20.04
Ницца0
Кан1
Футбол. Зарубежный
20.04
Ним2
Бордо1
Футбол. Зарубежный
20.04
Страсбур1
Монпелье3
Футбол. Премьер-лига
20.04
Краснодар2
Зенит3
Футбол. Зарубежный
20.04
Ньюкасл Юнайтед3
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
20.04
Боруссия М1
РБ Лейпциг2
Футбол. Зарубежный
20.04
Райо Вальекано0
Уэска0
Футбол. Премьер-лига
20.04
Локомотив1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
20.04
Ювентус2
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
20.04
Генгам1
Марсель3
Футбол. Зарубежный
20.04
Эйбар0
Атлетико1
Футбол. Первый дивизион
20.04
Факел1
СКА-Хабаровск3
Футбол. Зарубежный
20.04
Борнмут0
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
20.04
Хаддерсфилд1
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
20.04
Вест Хэм Юнайтед2
Лестер2
Футбол. Зарубежный
20.04
Вулверхэмптон Уондерерс0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Премьер-лига
20.04
Динамо1
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
20.04
Бавария1
Вердер0
Футбол. Зарубежный
20.04
Байер2
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
20.04
Аугсбург6
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
20.04
Майнц3
Фортуна Д1
Футбол. Первый дивизион
20.04
Спартак-24
Мордовия0
Футбол. Зарубежный
20.04
Лацио1
Кьево2
Футбол. Зарубежный
20.04
Кальяри1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
20.04
Болонья3
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
20.04
Удинезе1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
20.04
Эмполи2
СПАЛ4
Футбол. Зарубежный
20.04
Дженоа0
Торино1
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
20.04
Авангард К0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
20.04
Шинник1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
20.04
Зенит-21
Нижний Новгород2
Футбол. Зарубежный
20.04
Манчестер Сити1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Первый дивизион
20.04
Сочи2
Чертаново1
Футбол. Премьер-лига
20.04
Оренбург3
Ростов0
Футбол. Зарубежный
20.04
Сельта2
Жирона1
Футбол. Зарубежный
20.04
Парма1
Милан1
Футбол. Первый дивизион
20.04
Ротор0
Армавир1
Все события
Фоторепортажи
10VAR отменил полуфинал для «Сити»: безумный матч в Манчестере
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
01:21 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник Елеусинова по Олимпиаде победил в бою с тремя нокдаунами и защитил титул от WBA

Британец Джош Келли победил поляка Пшемыслава Руновски и защитил второстепенный титул WBA International в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене О2 в Лондоне и продлился все десять раундов. Во втором, девятом и десятом раундах Руновски оказывался в нокдауне, но сумел достоять до конца. В итоге Келли выиграл единогласным решением судей — 100−88, 100−88 и 100−89.

Читайте также
Данияру Елеусинову подтвердили бой в андеркарте Александра Усика в США

Для 25-летнего Келли эта победа стала девятой (шесть нокаутом) в девяти боях, а его ровесник Руновски потерпел первое поражение в карьере — ранее в его активе было 17 побед (три нокаутом).

Отметим, что Келли и казахстанец Данияр Елеусинов (6−0, 3 КО) считаются одними из самых перспективных боксеров полусреднего веса. Дела обоих бойцов ведет британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom. По словам Елеусинова, не исключено, что их бой с Келли случится через несколько лет.

Ранее чемпион WBO американец Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО) пообещал размазать Елеусинова и Келли. До перехода в полусредний вес Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.

Интересно, что Елеусинов уже встречался с Келли, но в любительском боксе. На Олимпиаде-2016 казахстанец победил британца в 1/8 финала, а турнир в итоге завершил с золотой медалью. В ноябре 2018 года Келли заявил о желании взять реванш за то поражение.

Соперник Елеусинова по Олимпиаде победил в бою с тремя нокдаунами и защитил титул от WBA
«Зенит» сделал огромный шаг к чемпионству
«Оренбург» — мощная угроза: вслед за ЦСКА приговорил Карпина
Мать Кокориных опубликовала видео за минуту до удара Пака стулом
Голы Радулова помогли «Далласу» одолеть «Нэшвилл» в Кубке Стэнли
ЦСКА потерял двух защитников, «Локо» не дожал в большинстве
Футболисты «Краснодара» и «Зенита» устроили потасовку
«Спартак» продолжит борьбу за еврокубки. Анонс воскресенья в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь