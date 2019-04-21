Соперник Елеусинова по Олимпиаде победил в бою с тремя нокдаунами и защитил титул от WBA

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене О2 в Лондоне и продлился все десять раундов. Во втором, девятом и десятом раундах Руновски оказывался в нокдауне, но сумел достоять до конца. В итоге Келли выиграл единогласным решением судей — 100−88, 100−88 и 100−89.

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Для 25-летнего Келли эта победа стала девятой (шесть нокаутом) в девяти боях, а его ровесник Руновски потерпел первое поражение в карьере — ранее в его активе было 17 побед (три нокаутом).

Отметим, что Келли и казахстанец Данияр Елеусинов (6−0, 3 КО) считаются одними из самых перспективных боксеров полусреднего веса. Дела обоих бойцов ведет британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom. По словам Елеусинова, не исключено, что их бой с Келли случится через несколько лет.

Ранее чемпион WBO американец Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО) пообещал размазать Елеусинова и Келли. До перехода в полусредний вес Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.