Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Амьен
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Рубин
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Енисей
Футбол. Зарубежный
19:00
Герта
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Леганес
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз6
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис Блюз3
Виннипег Джетс2
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монако
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.04
Нэшвилл Предаторз3
Даллас Старз5
Футбол. Зарубежный
20.04
Барселона2
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
20.04
Шальке-042
Хоффенхайм5
Футбол. Зарубежный
20.04
Интер1
Рома1
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов?
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
10:51 (мск), источник: ТАСС

Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив британца Хана

ТАСС, 21 апреля. Американец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у британца Амира Хана техническим нокаутом в шестом раунде.

Наверх
Источник: AP 2019

Кроуфорд во второй раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года. Тогда он победил австралийца Джеффа Хорна техническим нокаутом в 9-м раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории. В октябре прошлого года американец защитил пояс благодаря победе над американцем Хосе Бенавидесом техническим нокаутом в 12-м раунде.

До этого Кроуфорд в 2014 году завоевал пояс WBO в весе до 61,23 кг, победив британца Рикки Бёрнса по очкам, а в 2015-м — титул по этой же версии в категории до 63,5 кг, выиграв у пуэрториканца Томаса Дюлорме техническим нокаутом в 6-м раунде. В августе 2017 года Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго из Намибии, став абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг, защитив пояса WBO и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он стал третьим боксером в современной истории, объединившим все четыре пояса чемпиона мира по престижным версиям.

Всего в послужном списке 31-летнего американца теперь 35 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения. Кроуфорд продлил серию досрочных побед до шести поединков.

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в весе до 63,5 кг британец Хан потерпел поражение в третьем поединке после почти двухлетнего перерыва. Хан вернулся на ринг в апреле прошлого года, победив канадца Фила Ло Греко нокаутом в первом раунде, а в сентябре того же года выиграл у колумбийца Самуэля Варгаса по очкам. До этого британец выходил на ринг в мае 2016 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде.

Теперь в активе 32-летнего Хана 33 победы (20 нокаутом), 5 поражений. Британец владел титулом чемпиона мира WBA в 2009—2011 годах, пять раз его защитив, и поясом IBF в 2011 году.

 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Матч «Краснодар» — «Зенит» вы не забудете никогда
«Оренбург» — мощная угроза: вслед за ЦСКА приговорил Карпина
Овечкин в плей-офф играет как бог. Его клуб уничтожил соперника
Голы Радулова помогли «Далласу» одолеть «Нэшвилл» в Кубке Стэнли
ЦСКА потерял двух защитников, «Локо» не дожал в большинстве
Матч «Краснодар» — «Зенит» номинирован на звание лучшего в РПЛ
«Спартак» продолжит борьбу за еврокубки. Анонс воскресенья в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь