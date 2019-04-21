Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив британца Хана

Источник: AP 2019

Кроуфорд во второй раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года. Тогда он победил австралийца Джеффа Хорна техническим нокаутом в 9-м раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории. В октябре прошлого года американец защитил пояс благодаря победе над американцем Хосе Бенавидесом техническим нокаутом в 12-м раунде.

До этого Кроуфорд в 2014 году завоевал пояс WBO в весе до 61,23 кг, победив британца Рикки Бёрнса по очкам, а в 2015-м — титул по этой же версии в категории до 63,5 кг, выиграв у пуэрториканца Томаса Дюлорме техническим нокаутом в 6-м раунде. В августе 2017 года Кроуфорд нокаутировал Джулиуса Индонго из Намибии, став абсолютным чемпионом мира в весе до 63,5 кг, защитив пояса WBO и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он стал третьим боксером в современной истории, объединившим все четыре пояса чемпиона мира по престижным версиям.

Всего в послужном списке 31-летнего американца теперь 35 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения. Кроуфорд продлил серию досрочных побед до шести поединков.

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в весе до 63,5 кг британец Хан потерпел поражение в третьем поединке после почти двухлетнего перерыва. Хан вернулся на ринг в апреле прошлого года, победив канадца Фила Ло Греко нокаутом в первом раунде, а в сентябре того же года выиграл у колумбийца Самуэля Варгаса по очкам. До этого британец выходил на ринг в мае 2016 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде.