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22:10 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина раскрыл подробности выбора соперника для дебюта на DAZN

Абель Санчес, являющийся тренером экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), в интервью Fighthype объяснил выбор канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) в соперники казахстанского боксера.

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Источник: boxingscene.com

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN.

«Конечно, DAZN принимал участие в выборе соперника (для Головкина). Они должны проанализировать, что хотят увидеть их фанаты. Я уверен, что они проводят исследования. Они пытаются показать то, что хотят их подписчики. Может быть, это то, чего HBO делал неправильно. HBO не обращал внимания на фанатов. Если эти сети не обращают на это внимания, они не будут в бизнесе очень долго. Все крупные контракты уйдут на второй план, — сказал Санчес. — Лично я не принимал решение (по сопернику), это было решение DAZN. Думаю, что это вопрос для промоутеров. Стив Роллс не тот, кто был на радаре, очевидно. Но и Рокки Филдинг тоже не был на радаре (у “Канело”)».

Также тренер Головкина ответил критикам относительно того, что его подопечный выбрал «проходного» соперника на следующий бой.

«Карьера парней была бы очень короткой, если бы они участвовали в трудных боях каждый раз. Поклонники не могут ожидать, что они будут в элитных поединках каждый раз. Я думаю, что сегодняшние спортсмены лучше заботятся о себе. Даже у 35-летних спортсменов сегодня немного больше здоровья и сил, чем это было раньше. Средний вес немного отличается от легких весов. В среднем весе они созревают намного позже. Когда Стив Роллс начал драться? Если он начал сражаться четыре года назад, то для его возраста у него неплохой послужной список. Джо Джойсу 33 года, и он провел восемь боев. Вы собираетесь сказать, что он не готов к титульному поединку?», — резюмировал Санчес.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в Лас-Вегасе.

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