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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан уступил Узбекистану по числу боксеров в четвертьфинале чемпионата Азии-2019

В понедельник, 22 апреля, состоятся первые четвертьфинальные бои чемпионата Азии по боксу 2019 года, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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До этой стадии турнира сборная Казахстана дошла с одной потерей: Анвар Музаппаров (до 52 килограммов) не смог закончить бой в 1/8 финала из-за рассечения и в итоге проиграл.

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В четвертьфинале Казахстан будет представлен девятью боксерами: Темиртас Жусупов (49), Кайрат Ералиев (56), Закир Сафиуллин (60), Санатали Тольтаев (64), Асланбек Шымбергенов (69), Турсынбай Кулахмет (75), Бек Нурмаганбет (81), Василий Левит (91) и Камшыбек Кункабаев (+91).

Для сравнения, Узбекистан в четвертьфиналах представят все десять стартовавших боксеров (некоторые из них вступят в борьбу только на этой стадии): Нодиржон Мизахмедов (49), Хасанбой Дусматов (52), Миразиз Мирзахалилов (56), Шукуржон Рахимов (60), Шункор Абдурасулов (64), Бобо-Усмон Батуров (69), Исраил Мадримов (75), Дилшодбек Рузметов (81), Санжар Турсунов (91) и Баходир Жалолов (+91).

При этом уже в четвертьфинале состоятся сразу три казахстанского-узбекских противостояния.

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