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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Главред The Ring оценил шансы Головкина в бою против экс-чемпиона в пяти весах по прозвищу «Наемный убийца»

Главный редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер высказал свое мнение по поводу победителя в фантазийном поединке между экс-чемпионом мира в среднем весе по трем версиям казахстанцем Геннадием Головкиным и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Томасом Хирнсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Хирнс по прозвищу «Наемный убийца» (Hitman) дебютировал в профи в 1977 году. Из бокса он ушел в 2006 году, проведя в общей сложности 67 боев, в которых одержал 61 победу (48 нокаутом) при пяти поражениях и одной ничьей. Владел титулами WBA в полусреднем весе, WBC — в первом и среднем, WBO — во втором среднем, WBA — в полутяжелом. Считается одним из сильнейших боксеров 1980-х годов.

«Головкин против Хирнса. Досрочная победа Головкина во второй половине боя в классическом 160-фунтовом противостоянии», — написал Шифер в своей колонке.

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