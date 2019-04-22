Главред The Ring оценил шансы Головкина в бою против экс-чемпиона в пяти весах по прозвищу «Наемный убийца»

Хирнс по прозвищу «Наемный убийца» (Hitman) дебютировал в профи в 1977 году. Из бокса он ушел в 2006 году, проведя в общей сложности 67 боев, в которых одержал 61 победу (48 нокаутом) при пяти поражениях и одной ничьей. Владел титулами WBA в полусреднем весе, WBC — в первом и среднем, WBO — во втором среднем, WBA — в полутяжелом. Считается одним из сильнейших боксеров 1980-х годов.