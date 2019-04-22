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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Передо мной гора Эверест». Роллс рассказал о предложении от Головкина и настрое на бой

Канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО) поделился настроем на предстоящий бой с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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Источник: Reuters

Их поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и пройдет в промежуточном весе 164 фунта. Этот бой станет для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN.

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«Изначально предполагалось, что Головкин будет драться с Брэндоном Адамсом, но этот поединок сорвался. Несколько недель назад мне позвонил мой менеджер и сказал: “У меня есть для тебя судьбоносные новости. Как насчет боя с GGG?”. Я сразу же согласился на такую возможность, — сказал Роллс в интервью Boxing World Weekly. — Я с нетерпением жду начала пресс-тура. Я привыкаю давать интервью. У меня их и раньше брали, но после анонса этого боя мой телефон просто разрывается. Жду не дождусь 8 июня».

«У меня нет никаких тревог, я спокоен. Я знаю, как усердно я работал, чтобы получить эту возможность. Я просто стараюсь оставаться расслабленным, не перегружаться, быть спокойным и собранным. Конечно, я все время думаю о том, как выйду на ринг, и мне поднимут руку. Но я знаю, что я буду биться против Головкина — одного из лучших средневесов за последние несколько десятилетий или даже за последнее столетие, за все время. Я с нетерпением жду этого вызова. Я знаю, что это будет тяжело, и это будет изнурительный бой, но я готов. Ментально я к этому готовлюсь. Конечно, я открыт к большим боям после Головкина. Но передо мной — гора Эверест, я не могу смотреть мимо GGG или любого другого бойца. Это всегда было моим принципом — не забегать вперед, кто бы перед тобой не стоял. Смотреть вперед можно только когда бой окончен», — добавил Роллс.

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