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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Россиянка вызвалась взять реванш у Шариповой и отомстить за поражение нокаутом

Россиянка Анастасия Тришева прокомментировала свое поражение от экс-чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе из Казахстана Фирузы Шариповой, передает AllFight.Ru.

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Их поединок состоялся 20 апреля в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился победой Шариповой техническим нокаутом в третьем отрезке. Для Тришевой это был дебют в профи.

— Конечно, расстроена поражением. Но я все равно довольна, что провела бой с такой соперницей, как Фируза. Это очень сильный боксер, так что я получила прекрасный боевой опыт. Сейчас планирую активно тренироваться и через несколько месяцев хотела бы провести реванш. Может быть, сейчас я действительно была не готова к такому, но я считаю, что если проведу хорошую подготовку, то у меня будут шансы. У меня есть удар, и если я смогу его донести, то нокаутирую Шарипову.

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Выражаю благодарность организаторам за предоставленную возможность боксировать на шоу, где почетными гостями были такие звезды профессионального бокса, как Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Сергей Липинец, Дмитрий Кудряшов. Будем дальше работать и совершенствовать мастерство.

— Чего не хватило для победы?
— Опыта. Хотя я уже проводила бои на профессиональном уровне, но здесь получился совсем другой расклад. Я сделала ставку на свой удар и рассчитывала нокаутировать соперницу. Но Фируза просто не дала к ней подобраться.

Добавим, что для Шариповой эта победа стала десятой (пять нокаутом) при одном поражении в карьере.

Предыдущий поединок казахстанка провела 8 сентября 2018 года, когда решением судей победила россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитила титул WIBA в легком весе. Перед тем боем спарринг-партнером Куценко была как раз Тришева.

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