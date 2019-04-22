Россиянка вызвалась взять реванш у Шариповой и отомстить за поражение нокаутом
Россиянка Анастасия Тришева прокомментировала свое поражение от
Россиянка Анастасия Тришева прокомментировала свое поражение от
Их поединок состоялся 20 апреля в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился победой Шариповой техническим нокаутом в третьем отрезке. Для Тришевой это был дебют в профи.
— Конечно, расстроена поражением. Но я все равно довольна, что провела бой с такой соперницей, как Фируза. Это очень сильный боксер, так что я получила прекрасный боевой опыт. Сейчас планирую активно тренироваться и через несколько месяцев хотела бы провести реванш. Может быть, сейчас я действительно была не готова к такому, но я считаю, что если проведу хорошую подготовку, то у меня будут шансы. У меня есть удар, и если я смогу его донести, то нокаутирую Шарипову.
Выражаю благодарность организаторам за предоставленную возможность боксировать на шоу, где почетными гостями были такие звезды профессионального бокса, как Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Сергей Липинец, Дмитрий Кудряшов. Будем дальше работать и совершенствовать мастерство.
— Чего не хватило для победы?
— Опыта. Хотя я уже проводила бои на профессиональном уровне, но здесь получился совсем другой расклад. Я сделала ставку на свой удар и рассчитывала нокаутировать соперницу. Но Фируза просто не дала к ней подобраться.
Добавим, что для Шариповой эта победа стала десятой (пять нокаутом) при одном поражении в карьере.
Предыдущий поединок казахстанка провела 8 сентября 2018 года, когда решением судей победила россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитила титул WIBA в легком весе. Перед тем боем