Пятикратный чемпион Казахстана с рассечением вышел в полуфинал ЧА-2019 по боксу
Казахстанец Темиртас Жусупов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу, который проходит в Бангкоке (Таиланде), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Темиртас Жусупов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу, который проходит в Бангкоке (Таиланде), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 49 килограммов Жусупов встречался с представителем Филиппин Рамелем Макадо. Во втором раунде оба боксера получили рассечения, в результате чего поединок был остановлен, а казахстанцу была присуждена победа.
Таким образом, Жусупов уже гарантировал себе медаль ЧА-2019.
Отметим, что Жусупов является чемпионом Азии-2013, пятикратным чемпионом Казахстана и победителем сезона WSB-2015 в составе клуба «Астана Арланс».
Сегодня, 22 апреля, на ринг выйдут еще три боксера из Казахстана.
56 килограммов. Кайрат Ералиев (Казахстан) — Кавиндер Сингх Бишт (Индия).
64 килограмма. Санатали Толтаев (Казахстан) — Амири Махсуд Мал (Иран).
81 килограмм. Бек Нурмаганбет (Казахстан) — Дильшодбек Рузметов (Узбекистан).