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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

Пятикратный чемпион Казахстана с рассечением вышел в полуфинал ЧА-2019 по боксу

Казахстанец Темиртас Жусупов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу, который проходит в Бангкоке (Таиланде), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 49 килограммов Жусупов встречался с представителем Филиппин Рамелем Макадо. Во втором раунде оба боксера получили рассечения, в результате чего поединок был остановлен, а казахстанцу была присуждена победа.

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Таким образом, Жусупов уже гарантировал себе медаль ЧА-2019.

Отметим, что Жусупов является чемпионом Азии-2013, пятикратным чемпионом Казахстана и победителем сезона WSB-2015 в составе клуба «Астана Арланс».

Сегодня, 22 апреля, на ринг выйдут еще три боксера из Казахстана.

56 килограммов. Кайрат Ералиев (Казахстан) — Кавиндер Сингх Бишт (Индия).

64 килограмма. Санатали Толтаев (Казахстан) — Амири Махсуд Мал (Иран).

81 килограмм. Бек Нурмаганбет (Казахстан) — Дильшодбек Рузметов (Узбекистан).

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