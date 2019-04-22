Пятикратный чемпион Казахстана с рассечением вышел в полуфинал ЧА-2019 по боксу

В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 49 килограммов Жусупов встречался с представителем Филиппин Рамелем Макадо. Во втором раунде оба боксера получили рассечения, в результате чего поединок был остановлен, а казахстанцу была присуждена победа.