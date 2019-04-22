Роллс: Сейчас меня никто не знает, но после боя с Головкиным не забудут. Я собираюсь шокировать мир!

«Я благодарю бога, GGG Promotions, всю его команду, своего промоутера Ди Беллу и DAZN за предоставленную возможность. Я аутсайдер, но не совершайте ошибку. Это не разминка, я иду драться. Сейчас меня никто не знает, но после 8 июня вы не сможете забыть меня. Я очень сильно уважаю Геннадия Головкина, но я собираюсь шокировать мир», — сказал Роллс на пресс-конференции в Нью-Йорке.