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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

Роллс: Сейчас меня никто не знает, но после боя с Головкиным не забудут. Я собираюсь шокировать мир!

Канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) поделился ожиданиями от боя против экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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По словам Роллса, он понимает, что аутсайдер, но призвал недооценивать его и заявил, что шокирует мир.

«Я благодарю бога, GGG Promotions, всю его команду, своего промоутера Ди Беллу и DAZN за предоставленную возможность. Я аутсайдер, но не совершайте ошибку. Это не разминка, я иду драться. Сейчас меня никто не знает, но после 8 июня вы не сможете забыть меня. Я очень сильно уважаю Геннадия Головкина, но я собираюсь шокировать мир», — сказал Роллс на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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