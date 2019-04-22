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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин ответил Альваресу на ультиматум про третий бой

Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) ответил на ультиматум чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) о третьем бое. Его слова передает BoxingNews24.

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Ранее Альварес заявил, что готов в 2019 году провести третий бой с Головкиным, если у казахстанца будет чемпионский титул.

«Я думаю, что “Канело” не прав, говоря об этом. Мы посмотрим, что произойдет. Я надеюсь, что подерусь с ним, с титулом или без», — заявил Головкин на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Следующий бой Головкин проведет 8 июня против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) на Madison Square Garden в Нью-Йорке, а Альварес 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе встретится с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года на T-Mobile завершился ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец выиграл решением большинства судей. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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