Головкин ответил Альваресу на ультиматум про третий бой

Ранее Альварес заявил, что готов в 2019 году провести третий бой с Головкиным, если у казахстанца будет чемпионский титул.

«Я думаю, что “Канело” не прав, говоря об этом. Мы посмотрим, что произойдет. Я надеюсь, что подерусь с ним, с титулом или без», — заявил Головкин на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Следующий бой Головкин проведет 8 июня против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) на Madison Square Garden в Нью-Йорке, а Альварес 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе встретится с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).