Демьяненко назвал шагом назад победу Шариповой над дебютанткой из России

Источник: AllFight.ru

Их бой состоялся 20 апреля в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился победой Шариповой в третьем. Для Тришевой это был дебют в профи, а боксерскую лицензию она получила в Казахстане за день до боя.

«Я не могу понять, почему Шарипова выбрала в соперницы дебютантку. Мы все понимаем уровень Фирузы. У россиянки есть неплохой любительский опыт, но она не дебютантка. На мой взгляд — это несерьезный бой. Шарипова просто на голову сильнее ее. Такой бой — это шаг назад», — отметил Демьяненко.