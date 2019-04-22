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22:09 (мск), источник: Vesti.kz

Демьяненко назвал шагом назад победу Шариповой над дебютанткой из России

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал победу экс-чемпионки мира Фирузы Шариповой (10−1, 5 КО) над россиянкой Анастасией Тришевой.

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Источник: AllFight.ru

Их бой состоялся 20 апреля в Академии Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился победой Шариповой в третьем. Для Тришевой это был дебют в профи, а боксерскую лицензию она получила в Казахстане за день до боя.

«Я не могу понять, почему Шарипова выбрала в соперницы дебютантку. Мы все понимаем уровень Фирузы. У россиянки есть неплохой любительский опыт, но она не дебютантка. На мой взгляд — это несерьезный бой. Шарипова просто на голову сильнее ее. Такой бой — это шаг назад», — отметил Демьяненко.

Отметим, что прошедший бой стал Шариповой первым с сентября 2018 года, когда она решением судей победила россиянку Юлию Куценко (7−1−1, 3 КО) и защитила титул WIBA в легком весе. Перед тем поединком спарринг-партнером Куценко была как раз Тришева.

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