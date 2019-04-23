«Простить и посадить»: Усик подвёл итоги второго тура выборов президента Украины

«У нас новый президент. Великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые сейчас будут переворачиваться, то есть они будут перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить», — приводит слова Александра Усика «Обозреватель».