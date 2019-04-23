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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Простить и посадить»: Усик подвёл итоги второго тура выборов президента Украины

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик прокомментировал итоги второго тура выборов президента Украины.

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«У нас новый президент. Великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые сейчас будут переворачиваться, то есть они будут перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить», — приводит слова Александра Усика «Обозреватель».

Напомним, что по итогам второго тура после обработки 99,8% протоколов Владимир Зеленский набрал 73,22%, а его оппонент Петр Порошенко — 24,46% голосов.

25 мая Александру Усику предстоит дебют в супертяжёлом весе, бой пройдёт в США. Соперником Усика станет Карлос Такам.

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