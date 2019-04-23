Головкин объяснил выбор нового веса для дебюта на DAZN

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Почему 164 фунта? Я хотел испытать это, попробовать на себе этот вес, но для меня сделать его было не так уж и сложно. И моему сопернику было бы немного некомфортно (в 160 фунтах), потому что он привык драться в 168 фунтах. Я не хотел, чтобы он чувствовал себя неудобно», — сказал Головкин на
Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в
В случае победы над Роллсом ожидается, что в сентябре 2019 года состоится третье противостояние Головкина и Альвареса. Но до этого мексиканцу сперва необходимо в мае в объединительном поединке победить чемпиона мира по версии IBF американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО).