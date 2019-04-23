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13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин объяснил выбор нового веса для дебюта на DAZN

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) рассказал, почему решил провести свой следующий бой в промежуточном весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.

«Почему 164 фунта? Я хотел испытать это, попробовать на себе этот вес, но для меня сделать его было не так уж и сложно. И моему сопернику было бы немного некомфортно (в 160 фунтах), потому что он привык драться в 168 фунтах. Я не хотел, чтобы он чувствовал себя неудобно», — сказал Головкин на пресс-конференции.

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Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше в сентябре 2018 года, в котором он потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO и потерпел первое поражение в карьере. Первый бой между бойцами состоялся годом ранее и завершился вничью.

В случае победы над Роллсом ожидается, что в сентябре 2019 года состоится третье противостояние Головкина и Альвареса. Но до этого мексиканцу сперва необходимо в мае в объединительном поединке победить чемпиона мира по версии IBF американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО).

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