Головкин объяснил выбор нового веса для дебюта на DAZN

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На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.

«Почему 164 фунта? Я хотел испытать это, попробовать на себе этот вес, но для меня сделать его было не так уж и сложно. И моему сопернику было бы немного некомфортно (в 160 фунтах), потому что он привык драться в 168 фунтах. Я не хотел, чтобы он чувствовал себя неудобно», — сказал Головкин на пресс-конференции.

Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше в сентябре 2018 года, в котором он потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO и потерпел первое поражение в карьере. Первый бой между бойцами состоялся годом ранее и завершился вничью.