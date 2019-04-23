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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Теперь не обязан драться в Лас-Вегасе». Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), поделился мнением относительно организации третьего поединка между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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Ранее Альварес заявил, что готов провести третий бой с Головкиным, но при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца. И Леффлер поддерживает своего подопечного.

«Трилогия с “Канело” — причина, почему Геннадий подписал контракт с DAZN, это самый четкий путь к нему. Я не думаю, что титулы будут иметь значение. И GGG, и “Канело” не нуждаются в титулах на данном этапе своей карьеры. “Канело” в декабре дрался на MSG и распродал арену, Геннадий также дрался здесь, и теперь возвращает сюда. Я думаю, что третий бой будет сводиться к деньгам. И место, где будущий бой состоится, будет частью переговоров, потому что теперь он не обязан драться в Лас-Вегасе», — сказал Леффлер на пресс-конференции, посвященной следующему бою Головкина.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.

Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения «Канело» сентябре 2018 года. Самому мексиканцу 4-го мая в Лас-Вегасе предстоит объединительный бой с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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