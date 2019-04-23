«Теперь не обязан драться в Лас-Вегасе». Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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Ранее Альварес заявил, что готов провести третий бой с Головкиным, но при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца. И Леффлер поддерживает своего подопечного.

«Трилогия с “Канело” — причина, почему Геннадий подписал контракт с DAZN, это самый четкий путь к нему. Я не думаю, что титулы будут иметь значение. И GGG, и “Канело” не нуждаются в титулах на данном этапе своей карьеры. “Канело” в декабре дрался на MSG и распродал арену, Геннадий также дрался здесь, и теперь возвращает сюда. Я думаю, что третий бой будет сводиться к деньгам. И место, где будущий бой состоится, будет частью переговоров, потому что теперь он не обязан драться в Лас-Вегасе», — сказал Леффлер на пресс-конференции, посвященной следующему бою Головкина.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.