«Теперь не обязан драться в Лас-Вегасе». Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Боксеры встречались дважды на
Ранее Альварес заявил, что готов провести третий бой с Головкиным, но при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца. И Леффлер поддерживает своего подопечного.
«Трилогия с “Канело” — причина, почему Геннадий подписал контракт с DAZN, это самый четкий путь к нему. Я не думаю, что титулы будут иметь значение. И GGG, и “Канело” не нуждаются в титулах на данном этапе своей карьеры. “Канело” в декабре дрался на MSG и распродал арену, Геннадий также дрался здесь, и теперь возвращает сюда. Я думаю, что третий бой будет сводиться к деньгам. И место, где будущий бой состоится, будет частью переговоров, потому что теперь он не обязан драться в Лас-Вегасе», — сказал Леффлер на
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения «Канело» сентябре 2018 года. Самому мексиканцу 4-го мая в