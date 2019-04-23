«Достойна похвалы». Головкин отреагировал на вызов от абсолютной чемпионки мира

Недавно Шилдс бросила вызов Головкину, заявив, что составила бы ему достойную конкуренцию в ринге. Также американка предложила GGG провести спарринги.
«Эта девушка (Шилдс) мне нравится как боец. Она достойна похвалы. Что касается ее последнего боя — она вообще молодец. Очень четко давала бокс. Я могу ее поздравить с хорошим боем и выигрышем, она достойна похвалы», — сказал Головкин на
Звание «абсолюта» Шилдс завоевала 13 апреля на арене Boardwalk Hall в
Что касается Головкина, то его следующий бой пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в