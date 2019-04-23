«Достойна похвалы». Головкин отреагировал на вызов от абсолютной чемпионки мира

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Недавно Шилдс бросила вызов Головкину, заявив, что составила бы ему достойную конкуренцию в ринге. Также американка предложила GGG провести спарринги.

«Эта девушка (Шилдс) мне нравится как боец. Она достойна похвалы. Что касается ее последнего боя — она вообще молодец. Очень четко давала бокс. Я могу ее поздравить с хорошим боем и выигрышем, она достойна похвалы», — сказал Головкин на пресс-конференции, посвященной следующему бою.

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Звание «абсолюта» Шилдс завоевала 13 апреля на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), победив единогласным решением судей немку Кристину Хаммер (24−1, 11 KO). Таким образом, американка защитила титулы WBC, WBA (Super), IBF и отобрала пояс WBO у соперницы. Для уроженки Казахстана то поражение стало первым в карьере.