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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Достойна похвалы». Головкин отреагировал на вызов от абсолютной чемпионки мира

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) поделился мнением об абсолютной чемпионке мира в этой же весовой категории американке Кларессе Шилдс (9−0, 2 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Недавно Шилдс бросила вызов Головкину, заявив, что составила бы ему достойную конкуренцию в ринге. Также американка предложила GGG провести спарринги.

«Эта девушка (Шилдс) мне нравится как боец. Она достойна похвалы. Что касается ее последнего боя — она вообще молодец. Очень четко давала бокс. Я могу ее поздравить с хорошим боем и выигрышем, она достойна похвалы», — сказал Головкин на пресс-конференции, посвященной следующему бою.

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Звание «абсолюта» Шилдс завоевала 13 апреля на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), победив единогласным решением судей немку Кристину Хаммер (24−1, 11 KO). Таким образом, американка защитила титулы WBC, WBA (Super), IBF и отобрала пояс WBO у соперницы. Для уроженки Казахстана то поражение стало первым в карьере.

Что касается Головкина, то его следующий бой пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта и станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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