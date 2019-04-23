Промоутер Головкина огласил список «отсеянных» соперников на бой в июне
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Ранее было официально объявлено, что соперником GGG станет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок состоится 8 июня на Madison Square Garden в
До Роллса среди кандидатов в соперники Головкина на июньский бой назывались обладатель титула WBC Silver и
«Мы рассматривали много кандидатов. Одним из них был Хассан Н`дам. Также мы слышали, что доступен Мацей Сулецки. Но когда я напрямую связался с его промоутерами, он оказался недоступен на 8 июня, а только на конец месяца. По Шеремете — мы делали ему предложение на бой в прошлом мае, и на этот раз снова предложили сразиться с Геннадием, но он не был заинтересован. Что касается Андраде, то у него были обязательства по защите титула. Из всех рассматриваемых соперников DAZN понравился вариант с Роллсом, потому что он из Канады, и они смогут помочь разрекламировать этот бой среди своих подписчиков в данной стране», — пояснил Леффлер на
Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в
В случае победы над Роллсом ожидается, что в сентябре 2019 года состоится третье противостояние Головкина и Альвареса. Но до этого мексиканцу сперва необходимо в мае в объединительном поединке победить чемпиона мира по версии IBF американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО).