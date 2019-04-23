Промоутер Головкина огласил список «отсеянных» соперников на бой в июне

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Ранее было официально объявлено, что соперником GGG станет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок состоится 8 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе 164 фунта.

До Роллса среди кандидатов в соперники Головкина на июньский бой назывались обладатель титула WBC Silver и экс-чемпион WBO и WBA француз Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО), поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU, а также обладатель пояса WBO в среднем весе амеркианец Деметриус Андраде (27−0, 17 КО).

«Мы рассматривали много кандидатов. Одним из них был Хассан Н`дам. Также мы слышали, что доступен Мацей Сулецки. Но когда я напрямую связался с его промоутерами, он оказался недоступен на 8 июня, а только на конец месяца. По Шеремете — мы делали ему предложение на бой в прошлом мае, и на этот раз снова предложили сразиться с Геннадием, но он не был заинтересован. Что касается Андраде, то у него были обязательства по защите титула. Из всех рассматриваемых соперников DAZN понравился вариант с Роллсом, потому что он из Канады, и они смогут помочь разрекламировать этот бой среди своих подписчиков в данной стране», — пояснил Леффлер на пресс-конференции.

Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше в сентябре 2018 года, в котором он потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO и потерпел первое поражение в карьере. Первый бой между бойцами состоялся годом ранее и завершился вничью.