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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» и Джейкобс успешно прошли взвешивание за 14 дней до боя

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) и обладатель пояса IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) успешно прошли взвешивания за 14 дней до очного поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Согласно правилам Всемирного боксерского совета (WBC), за две недели до боя боксеры должны уложиться в лимит 168 фунтов (76,2 килограмма), что на пять процентов выше лимита средней категории. И Альварес, и Джейкобс с поставленной задачей справились.

Так, вес мексиканца составил ровно 75 килограмма (165,4 фунта), а американец оказался чуть тяжелее — 75,7 килограмма (166,8 фунта).

Ранее боксеры прошли взвешивание за 30 дней до боя, где Джейкобс также оказался тяжелее «Канело». Кроме того, соперникам предстоит пройти еще два взвешивания — за семь дней до боя и в день самого поединка.

Объединительный бой Альвареса и Джейкобса состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

При этом и Джейкобс дрался с Головкиным. Тогда, в марте 2017 года, на Madison Square Garden казахстанец победил единогласным решением и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми владел на тот момент. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у казахстанца.

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