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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

«У GGG не было выбора». Леффлер рассказал правду о двух боях Головкина с «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) высказался по поводу противостояния казахстанского боксера с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«Все в команде GGG считают, что Геннадий выиграл оба боя, как и большинство фанатов и СМИ. Поэтому мы нарекли его “народным чемпионом”», — сказал Леффлер на пресс-конференции.

«В первых двух боях с “Канело” у Геннадия не было выбора, — добавил промоутер. — Нам сказали, что “Канело” будет драться с GGG только в Лас-Вегасе. Нам нравится Вегас, MGM, T-Mobile Arena и то, как Геннадия там приняли. Но когда вы выигрываете два поединка кряду, а из всех шести судей только один отдает победу Головкину, вы понимаете, что здесь что-то не так».

Ранее Леффлер заявил, что место, где будущий третий бой состоится, будет частью переговоров, потому что теперь Головкин не обязан драться в Лас-Вегасе.

Сам Альварес недавно заявил, что готов провести третий бой с Головкиным, но при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.

Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения от «Канело» в сентябре 2018 года. Самому мексиканцу 4 мая в Лас-Вегасе предстоит объединительный бой с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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