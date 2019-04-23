«У GGG не было выбора». Леффлер рассказал правду о двух боях Головкина с «Канело»
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Боксеры встречались дважды на
«Все в команде GGG считают, что Геннадий выиграл оба боя, как и большинство фанатов и СМИ. Поэтому мы нарекли его “народным чемпионом”», — сказал Леффлер на
«В первых двух боях с “Канело” у Геннадия не было выбора, — добавил промоутер. — Нам сказали, что “Канело” будет драться с GGG только в
Ранее Леффлер заявил, что место, где будущий третий бой состоится, будет частью переговоров, потому что теперь Головкин не обязан драться в
Сам Альварес недавно заявил, что готов провести третий бой с Головкиным, но при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца.
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения от «Канело» в сентябре 2018 года. Самому мексиканцу 4 мая в