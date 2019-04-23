«У GGG не было выбора». Леффлер рассказал правду о двух боях Головкина с «Канело»

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«Все в команде GGG считают, что Геннадий выиграл оба боя, как и большинство фанатов и СМИ. Поэтому мы нарекли его “народным чемпионом”», — сказал Леффлер на пресс-конференции.

«В первых двух боях с “Канело” у Геннадия не было выбора, — добавил промоутер. — Нам сказали, что “Канело” будет драться с GGG только в Лас-Вегасе. Нам нравится Вегас, MGM, T-Mobile Arena и то, как Геннадия там приняли. Но когда вы выигрываете два поединка кряду, а из всех шести судей только один отдает победу Головкину, вы понимаете, что здесь что-то не так».

Ранее Леффлер заявил, что место, где будущий третий бой состоится, будет частью переговоров, потому что теперь Головкин не обязан драться в Лас-Вегасе.

Сам Альварес недавно заявил, что готов провести третий бой с Головкиным, но при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.