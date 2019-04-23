Головкин ответил Джейкобсу на слова «GGG знает, что проиграл мне»

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Боксеры встречались в марте 2017 года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Тогда Головкин победил единогласным решением судей. При этом Джейкобс стал первым соперником, который выдержал против GGG все 12 раундов.

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Однако Джейкобс не согласен с судейским вердиктом, поскольку считает себя победителем. «Головкин знает, что проиграл мне. Я видел это в его глазах», — добавил американец.

«Я вообще не говорю о других боях и других людях. Я говорю только за себя. Так, вообще-то не принято, если честно», — сказал Головкин на пресс-конференции, посвященной следующему бою.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта.