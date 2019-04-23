Головкин ответил Джейкобсу на слова «GGG знает, что проиграл мне»

Боксеры встречались в марте 2017 года на арене Madison Square Garden в
Однако Джейкобс не согласен с судейским вердиктом, поскольку считает себя победителем. «Головкин знает, что проиграл мне. Я видел это в его глазах», — добавил американец.
«Я вообще не говорю о других боях и других людях. Я говорю только за себя. Так,
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года. Самому мексиканцу, владеющему титулами WBC, WBA (Super), 4 мая в