Главы всемирных боксерских организаций посетят в июне форум в Екатеринбурге

«Ожидается, что в Екатеринбурге они примут важнейшие решения, которые позволят преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах. Личное участие во втором Международном боксерском форуме уже подтвердили президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пипплз, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель и президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса», — рассказали в департаменте.

Мероприятия второго Международного боксерского форума пройдут на трех площадках — во дворце игровых видов спорта «Уралочка», культурно-развлекательном комплексе «Уралец» и академии единоборств РМК («Русской медной компании»). Сессии будут посвящены вопросам взаимодействия между профессиональными организациями бокса. Участники продолжат обсуждение проблем, а также выработку и согласование их решений, начатые во время проведения первого Международного боксерского форума в Сочи, уточнили в департаменте.

«Международный боксерский форум в июне 2019 года — уникальное мероприятие, которое, пожалуй, впервые за всю историю соберет президентов всех четырех мировых боксерских ассоциаций. И это произойдет у нас, в Свердловской области, где бокс традиционно является одним из самых любимых видов спорта. Боксерский форум станет одним из ярчайших событий», — приводит департамент слова губернатора региона Евгения Куйвашева.