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10:20 (мск), источник: ТАСС

Главы всемирных боксерских организаций посетят в июне форум в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Главы всех основных боксерских организаций — WBA, WBC, WBO и IBF — встретятся на втором Международном боксерском форуме, который пройдет в Екатеринбурге в июне 2019 года. Об этом журналистам во вторник сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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«Ожидается, что в Екатеринбурге они примут важнейшие решения, которые позволят преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах. Личное участие во втором Международном боксерском форуме уже подтвердили президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пипплз, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель и президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса», — рассказали в департаменте.

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Мероприятия второго Международного боксерского форума пройдут на трех площадках — во дворце игровых видов спорта «Уралочка», культурно-развлекательном комплексе «Уралец» и академии единоборств РМК («Русской медной компании»). Сессии будут посвящены вопросам взаимодействия между профессиональными организациями бокса. Участники продолжат обсуждение проблем, а также выработку и согласование их решений, начатые во время проведения первого Международного боксерского форума в Сочи, уточнили в департаменте.

«Международный боксерский форум в июне 2019 года — уникальное мероприятие, которое, пожалуй, впервые за всю историю соберет президентов всех четырех мировых боксерских ассоциаций. И это произойдет у нас, в Свердловской области, где бокс традиционно является одним из самых любимых видов спорта. Боксерский форум станет одним из ярчайших событий», — приводит департамент слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

Участники форума также планируют согласовать общие правила проведения объединительных боев, обсудить создание новых континентальных федераций, бизнес-платформы для промоутеров, решение проблем гендерного равенства среди спортсменов и другие вопросы. В рамках форума состоится большое боксерское шоу и торжественная церемония открытия, на которой выступят приглашенные музыкальные звезды. Посетить мероприятия форума могут все желающие, резюмировали в департаменте.

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