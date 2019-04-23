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14:47 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин оценил новую для себя роль «претендента» перед возвращением на ринг

8 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоится возвращение экс-чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Соперником GGG будет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.

Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО). В сентябре 2018 года в матче-реванше казахстанец проиграл раздельным решением судей, потерпев первое поражение в карьере, и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Годом ранее их первый бой завершился ничьей.

Во время пресс-конференции, посвященной бою с Роллсом, Головкина спросили о том, трудно ли ему начинать все сначала, как претендент, пытающийся вернуть себе титулы.

«Я не чувствую, что проиграл эти бои, и решения судей не влияют на меня, потому что внутри я чувствую, что выиграл эти два боя. Поэтому я не обязательно считаю себя претендентом. Я иду согласно плану, тренируюсь определенным образом, и мои бои покажут все сами», — заявил Головкин.

Ранее казахстанец рассказал, почему решил выбрать новый вес для следующего боя. В случае победы над Роллсом ожидается, что в сентябре 2019 года состоится третье противостояние Головкина и Альвареса. Но до этого мексиканцу сперва необходимо в мае в объединительном поединке победить чемпиона мира по версии IBF американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО).

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