Головкин оценил новую для себя роль «претендента» перед возвращением на ринг
8 июня в
8 июня в
Соперником GGG будет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.
Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО). В сентябре 2018 года в
Во время
«Я не чувствую, что проиграл эти бои, и решения судей не влияют на меня, потому что внутри я чувствую, что выиграл эти два боя. Поэтому я не обязательно считаю себя претендентом. Я иду согласно плану, тренируюсь определенным образом, и мои бои покажут все сами», — заявил Головкин.
Ранее казахстанец рассказал, почему решил выбрать новый вес для следующего боя. В случае победы над Роллсом ожидается, что в сентябре 2019 года состоится третье противостояние Головкина и Альвареса. Но до этого мексиканцу сперва необходимо в мае в объединительном поединке победить чемпиона мира по версии IBF американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО).