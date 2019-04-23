Казахстанский боксер победил «Монстра» из Узбекистана и гарантировал сборной пятую медаль на ЧА-2019

В ¼ финала в весовой категории Кулахмет встречался с Исраилом Мадримовым из Узбекистана. Бой завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

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Причем Мадримов успел провести два боя на профессиональном ринге. После второй победы в профи его даже окрестили «Монстром».

Таким образом, Кулахмет гарантировал сборной пятую медаль на ЧА-2019. Ранее в полуфинал турнира прошел Закир Сафиуллин (60).

Позднее на ринг выйдут еще три представителя Казахстана.