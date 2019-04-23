Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата Азии боксу

В ¼ финала в весовой категории до 91 килограмма Левит встречался Саади Мохаммедом Рабеа из Ирака. Бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

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Таким образом, Левит гарантировал сборной Казахстана шестую медаль на ЧА-2019.

Ранее в полуфинал вышли Закир Сафиуллин (60) и Турсынбай Кулахмет (75), который выбил из турнира Исраила Мадримова из Узбекистана. Причем последний успел провести два боя на профессиональном ринге. После второй победы в профи его даже окрестили «Монстром».

Позднее в вечерней сессии (17:00) на ринг выйдут еще два представителя Казахстана.