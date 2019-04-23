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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата Азии боксу

Казахстанский тяжеловес Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу, проходящего в Бангкоке (Таиланде), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ¼ финала в весовой категории до 91 килограмма Левит встречался Саади Мохаммедом Рабеа из Ирака. Бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

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Таким образом, Левит гарантировал сборной Казахстана шестую медаль на ЧА-2019.

Ранее в полуфинал вышли Закир Сафиуллин (60) и Турсынбай Кулахмет (75), который выбил из турнира Исраила Мадримова из Узбекистана. Причем последний успел провести два боя на профессиональном ринге. После второй победы в профи его даже окрестили «Монстром».

Позднее в вечерней сессии (17:00) на ринг выйдут еще два представителя Казахстана.

Добавим, что накануне в полуфинал ЧА-2019 прошли три представителя Казахстана: Темиртас Жусупов (49), Санатали Толтаев (64) и Бек Нурмаганбет (81). А вот Кайрат Ералиев (56) проиграл в ¼ финала и остался без медали.

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