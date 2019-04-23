Белорусские боксеры завоевали пять наград на международном турнире в Грузии

В финальном поединке белорус Евгений Долголевец (весовая категория — 69 кг) уступил украинскому атлету Евгению Барабанову и стал обладателем серебряной награды. На третью ступень пьедестала почета поднимались его партнеры по команде Евгений Кармильчик (46 кг), Эмил Алиев (52 кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).

Участие в турнире приняло более 100 атлетов из Грузии, Армении, России, Беларуси, Чехии и Азербайджана.

Давид Квачадзе — один из лучших грузинских боксеров. Он является трехкратным чемпионом СССР 1976, 1977 и 1980 годов в полутяжелом весе, чемпионом Европы 1977 года, заслуженным мастером спорта СССР по боксу. Всего именитый спортсмен провел 180 боев, в которых одержал 165 побед. Завершил спортивную карьеру в 1981 году победой над американским спортсменом Лонни Эпсом.