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15:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры завоевали пять наград на международном турнире в Грузии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали пять медалей на третьем международном турнире по боксу имени Давида Квачадзе, который прошел в грузинском Тбилиси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации бокса.

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В финальном поединке белорус Евгений Долголевец (весовая категория — 69 кг) уступил украинскому атлету Евгению Барабанову и стал обладателем серебряной награды. На третью ступень пьедестала почета поднимались его партнеры по команде Евгений Кармильчик (46 кг), Эмил Алиев (52 кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).

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Участие в турнире приняло более 100 атлетов из Грузии, Армении, России, Беларуси, Чехии и Азербайджана.

Давид Квачадзе — один из лучших грузинских боксеров. Он является трехкратным чемпионом СССР 1976, 1977 и 1980 годов в полутяжелом весе, чемпионом Европы 1977 года, заслуженным мастером спорта СССР по боксу. Всего именитый спортсмен провел 180 боев, в которых одержал 165 побед. Завершил спортивную карьеру в 1981 году победой над американским спортсменом Лонни Эпсом.

Бокс входит в программу II Европейских игр в Минске. Во время мультиспортивного форума с 21 по 30 июня в столичном дворце спорта «Уручье» среди боксеров будет разыграно 15 комплектов медалей. За награды поспорят более 300 атлетов.

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