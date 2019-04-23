Сборная Казахстана понесла еще три потери на чемпионате Азии по боксу

В полуфинал не смогла пробиться Дина Жоламан. В категории до 54-х килограммов она проиграла представительнице Китая Ши Сиан.

В весе до 60 килограммов Римма Волосенко встречалась с Лаишрам Деви из Индии и также потерпела поражение.

Акерке Бахытжан в категории до 75-ти килограммов уступила Ли Сиан из Китая.