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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана понесла еще три потери на чемпионате Азии по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу лишилась трех спортсменок по итогам четвертьфинальных поединков на чемпионате Азии в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинал не смогла пробиться Дина Жоламан. В категории до 54-х килограммов она проиграла представительнице Китая Ши Сиан.

В весе до 60 килограммов Римма Волосенко встречалась с Лаишрам Деви из Индии и также потерпела поражение.

Акерке Бахытжан в категории до 75-ти килограммов уступила Ли Сиан из Китая.

Отметим, что в 17:00 по времени Нур-Султана начнется вечерняя сессия.

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