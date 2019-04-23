Сборная Казахстана понесла еще три потери на чемпионате Азии по боксу
Женская сборная Казахстана по боксу лишилась трех спортсменок по итогам четвертьфинальных поединков на чемпионате Азии в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Женская сборная Казахстана по боксу лишилась трех спортсменок по итогам четвертьфинальных поединков на чемпионате Азии в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинал не смогла пробиться Дина Жоламан. В категории до 54-х килограммов она проиграла представительнице Китая Ши Сиан.
В весе до 60 килограммов Римма Волосенко встречалась с Лаишрам Деви из Индии и также потерпела поражение.
Акерке Бахытжан в категории до 75-ти килограммов уступила Ли Сиан из Китая.
Отметим, что в 17:00 по времени