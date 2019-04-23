Казахстанец досрочно проиграл узбекскому боксеру и остался без медали на ЧА-2019

В ¼ финала весовой категории до 69 килограммов Шымбергенов встречался с Бобо-Усмоном Батуровым из Узбекистана. Поединок был остановлен в третьем раунде, когда у обоих боксеров открылись рассечения.

После осмотра доктор разрешил Ботурову продолжить бой, а Шымбергенову — нет. В итоге судьи считали очки на момент остановки — раздельным решением победил Батуров.

В 2018 году Батуров и Шымбергенов встречались в финале Азиады-2018. Тогда победил боксер из Узбекистана, а сборная Казахстана завершила турнир без «золота».