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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец досрочно проиграл узбекскому боксеру и остался без медали на ЧА-2019

Казахстанец Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу в таиландском Бангкоке, передает корреспондент Vesti.kz.

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В ¼ финала весовой категории до 69 килограммов Шымбергенов встречался с Бобо-Усмоном Батуровым из Узбекистана. Поединок был остановлен в третьем раунде, когда у обоих боксеров открылись рассечения.

После осмотра доктор разрешил Ботурову продолжить бой, а Шымбергенову — нет. В итоге судьи считали очки на момент остановки — раздельным решением победил Батуров.

В 2018 году Батуров и Шымбергенов встречались в финале Азиады-2018. Тогда победил боксер из Узбекистана, а сборная Казахстана завершила турнир без «золота».

Напомним, из казахстанских боксеров в полуфинал ЧА-2019 вышли Василий Левит (до 91 килограмма), Закир Сафиуллин (60) и Турсынбай Кулахмет (75), который выбил из турнира Исраила Мадримова из Узбекистана, Темиртас Жусупов (49), Санатали Толтаев (64) и Бек Нурмаганбет (81).

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