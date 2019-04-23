Казахстанец досрочно проиграл узбекскому боксеру и остался без медали на ЧА-2019
Казахстанец Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу в таиландском Бангкоке, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу в таиландском Бангкоке, передает корреспондент Vesti.kz.
В ¼ финала весовой категории до 69 килограммов Шымбергенов встречался с
После осмотра доктор разрешил Ботурову продолжить бой, а Шымбергенову — нет. В итоге судьи считали очки на момент остановки — раздельным решением победил Батуров.
В 2018 году Батуров и Шымбергенов встречались в финале Азиады-2018. Тогда победил боксер из Узбекистана, а сборная Казахстана завершила турнир без «золота».
Напомним, из казахстанских боксеров в полуфинал ЧА-2019 вышли Василий Левит (до 91 килограмма), Закир Сафиуллин (60) и Турсынбай Кулахмет (75), который выбил из турнира Исраила Мадримова из Узбекистана, Темиртас Жусупов (49), Санатали Толтаев (64) и Бек Нурмаганбет (81).