Капитан сборной гарантировал Казахстану седьмую медаль на чемпионате Азии по боксу
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал чемпионата Азии в таиландском Бангкоке, передает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал чемпионата Азии в таиландском Бангкоке, передает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале супертяжелой категории (свыше 91 килограмма) Кункабаев единогласным решением победил Одая Альхивдави из Иордании.
В 2017 году Кункабаев доходил до финалов чемпионатов Азии и мира, а в январе 2019-го был назначен капитаном сборной.
Ранее из казахстанских боксеров в полуфинал ЧА-2019 вышли Василий Левит (до 91 килограмма), Закир Сафиуллин (60), Турсынбай Кулахмет (75), который выбил из турнира Исраила Мадримова из Узбекистана, Темиртас Жусупов (49), Санатали Толтаев (64) и Бек Нурмаганбет (81).