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16:48 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной гарантировал Казахстану седьмую медаль на чемпионате Азии по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал чемпионата Азии в таиландском Бангкоке, передает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинале супертяжелой категории (свыше 91 килограмма) Кункабаев единогласным решением победил Одая Альхивдави из Иордании.

В 2017 году Кункабаев доходил до финалов чемпионатов Азии и мира, а в январе 2019-го был назначен капитаном сборной.

Ранее из казахстанских боксеров в полуфинал ЧА-2019 вышли Василий Левит (до 91 килограмма), Закир Сафиуллин (60), Турсынбай Кулахмет (75), который выбил из турнира Исраила Мадримова из Узбекистана, Темиртас Жусупов (49), Санатали Толтаев (64) и Бек Нурмаганбет (81).

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