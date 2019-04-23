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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратная чемпионка мира из Казахстана осталась без медали чемпионата Азии по боксу

Двукратная чемпионка мира казахстанка Назым Кызайбай потерпела поражение на чемпионате Азии по боксу, проходящем в Таиланде, передает корреспондент Vesti.kz.

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На стадии ¼ финала в весовой категории до 51 килограмма Кызайбай уступила Зарин Нихат из Индии.

Таким образом, Кызайбай не смогла выйти в полуфинал и осталась без медалей турнира.

Напомним, что сегодня на стадии четвертьфинала чемпионат Азии покинули три казахстанские боксерши. Также бой за выход в полуфинал в весе до 64-х килограммов предстоит провести Милане Сафроновой.

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