Двукратная чемпионка мира из Казахстана осталась без медали чемпионата Азии по боксу

На стадии ¼ финала в весовой категории до 51 килограмма Кызайбай уступила Зарин Нихат из Индии.

Таким образом, Кызайбай не смогла выйти в полуфинал и осталась без медалей турнира.

Напомним, что сегодня на стадии четвертьфинала чемпионат Азии покинули три казахстанские боксерши. Также бой за выход в полуфинал в весе до 64-х килограммов предстоит провести Милане Сафроновой.