Казахстанка с опытом боев в профи гарантировала себе медаль чемпионата Азии по боксу
Казахстанка Милана Сафронова одержала вторую победу на чемпионате Азии по боксу в Таиланде, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Милана Сафронова одержала вторую победу на чемпионате Азии по боксу в Таиланде, передает корреспондент Vesti.kz.
В поединке ¼ финала весовой категории до 64 килограммов Сафронова была сильнее Аяки Тагучи из Японии.
Таким образом, Сафронова вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль турнира. В случае поражения в ½-й он станет обладательницей «бронзы», а победа выведет ее в финал, где она будет вести борьбу за «золото» или в случае проигрыша получит серебряную медаль.
В 2017 году Сафронова провела два боя в профи, завершив их ничьей. Ее соперницей в России была Ани Овсепян из Армении, а в Южной Корее она встретилась с местной Бо Ми Рен Шин (7−0−3, 3 КО).
Напомним, что сегодня в полуфинал не смогли выйти сразу четыре казахстанские боксерши, в числе которых двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай.