Казахстанка с опытом боев в профи гарантировала себе медаль чемпионата Азии по боксу

В поединке ¼ финала весовой категории до 64 килограммов Сафронова была сильнее Аяки Тагучи из Японии.

Таким образом, Сафронова вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль турнира. В случае поражения в ½-й он станет обладательницей «бронзы», а победа выведет ее в финал, где она будет вести борьбу за «золото» или в случае проигрыша получит серебряную медаль.

В 2017 году Сафронова провела два боя в профи, завершив их ничьей. Ее соперницей в России была Ани Овсепян из Армении, а в Южной Корее она встретилась с местной Бо Ми Рен Шин (7−0−3, 3 КО).