«Не ждите, что он прогнется под GGG». Промоутер соперника Головкина сделал заявление на бой

Источник: РИА "Новости"

Их бой состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе 164 фунта. Для Головкина этот поединок станет первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Если Головкин верит в то, что ему предстоит легкая прогулка, то для него все обернется чертовски длинной ночкой. Нет-нет, легкого боя ему не видать. Роллс уже давно боксирует. Он вам не жертвенный ягненок. Он вообще любому даст крутой бой. И вообще, он понимает, что предстоящий бой может изменить всю его жизнь. Для него, для его семьи. Ему просто надо дать хороший бой. А там — будь что будет: победа, ничья или даже поражение».

«Поэтому я рад, что он получил такой шанс, — продолжает ДиБелла. — И он его заслужил. Надеюсь, Головкин будет в хорошей форме, потому что Роллс — матерый боец, настоящий профи. Он может сбить его с курса. Роллс — профессиональный победитель, а не профессиональный лузер. Он работал так усердно, как долго, и, я знаю, что он собирается оправдать предоставленную возможность. Он уравновешенный, профессиональный боец, и он выйдет на ринг и докажет это всему миру. 8 июня Роллс сразится с кем-то особенным. Для него это лотерея. Он хотел большой бой. Он получил еще больше. Он ждал своего шанса, он получил его. Не ждите, что он прогнется (игра слов: “Rolls” — фамилия бойца, “roll over” — прогнуться, уступить) под Головкина».

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.