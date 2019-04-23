«Не ждите, что он прогнется под GGG». Промоутер соперника Головкина сделал заявление на бой
Промоутер Лу ДиБелла, представляющий интересы канадского боксера Стива Роллса (19−0, 10 КО), поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против
Промоутер Лу ДиБелла, представляющий интересы канадского боксера Стива Роллса (19−0, 10 КО), поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против
Их бой состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Если Головкин верит в то, что ему предстоит легкая прогулка, то для него все обернется чертовски длинной ночкой.
«Поэтому я рад, что он получил такой шанс, — продолжает ДиБелла. — И он его заслужил. Надеюсь, Головкин будет в хорошей форме, потому что Роллс — матерый боец, настоящий профи. Он может сбить его с курса. Роллс — профессиональный победитель, а не профессиональный лузер. Он работал так усердно, как долго, и, я знаю, что он собирается оправдать предоставленную возможность. Он уравновешенный, профессиональный боец, и он выйдет на ринг и докажет это всему миру. 8 июня Роллс сразится с
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в