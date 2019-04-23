Казахстан обошел Узбекистан по числу боксеров в полуфинале чемпионата Азии-2019
В четверг, 25 апреля, состоятся полуфинальные бои чемпионата Азии по боксу 2019 года, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четверг, 25 апреля, состоятся полуфинальные бои чемпионата Азии по боксу 2019 года, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
До этой стадии турнира сборная Казахстана дошла с тремя потерями. Анвар Музаппаров (до 52 килограммов) не смог закончить бой в 1/8 финала
В полуфинале Казахстан будет представлен семью боксерами: Темиртас Жусупов (49), Закир Сафиуллин (60), Санатали Тольтаев (64), Турсынбай Кулахмет (75), Бек Нурмаганбет (81), Василий Левит (91) и Камшыбек Кункабаев (+91).
Для сравнения, у Узбекистана в полуфинале выступять шесть боксеров: Нодиржон Мирзахмедов (49), Миразиз Мирзахалилов (56), Шукуржон Рахимов (60),
Отметим, что в полуфиналах боксеры Казахстана и Узбекистана не пересекутся.
Финальные поединка ЧА-2019 пройдут 26 апреля.