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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан обошел Узбекистан по числу боксеров в полуфинале чемпионата Азии-2019

В четверг, 25 апреля, состоятся полуфинальные бои чемпионата Азии по боксу 2019 года, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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До этой стадии турнира сборная Казахстана дошла с тремя потерями. Анвар Музаппаров (до 52 килограммов) не смог закончить бой в 1/8 финала из-за рассечения и в итоге проиграл. По этой же причине Асланбек Шымбергенов (69) уступил в четвертьфинале. На этой же стадии проиграл Кайрат Ералиев (56).

В полуфинале Казахстан будет представлен семью боксерами: Темиртас Жусупов (49), Закир Сафиуллин (60), Санатали Тольтаев (64), Турсынбай Кулахмет (75), Бек Нурмаганбет (81), Василий Левит (91) и Камшыбек Кункабаев (+91).

Для сравнения, у Узбекистана в полуфинале выступять шесть боксеров: Нодиржон Мирзахмедов (49), Миразиз Мирзахалилов (56), Шукуржон Рахимов (60), Бобо-Усмон Батуров (69), Санжар Турсунов (91) и Баходир Жалолов (+91).

Отметим, что в полуфиналах боксеры Казахстана и Узбекистана не пересекутся.

Финальные поединка ЧА-2019 пройдут 26 апреля.

Состав полуфинальных пар

  • 49 килограммов. Темиртас Жусупов — Дипак (Индия)
  • 60 килограммов. Закир Сафиуллин — Шива Тхапа (Индия)
  • 64 килограмма. Санатали Тольтаев — Баходир Усмонов (Таджикистан)
  • 75 килограммов. Турсынбай Кулахмет — Нурсахат Паззыев (Туркменистан)
  • 81 килограмм. Бек Нурмаганбет — Эркин Адылбек уулу (Кыргызстан)
  • 91 килограмм. Василий Левит — Ким Хьен Кю (Южная Корея)
  • Свыше 91 килограмма. Камшыбек Кункабаев — Сатиш Кумар (Индия).
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