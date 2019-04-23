Казахстан обошел Узбекистан по числу боксеров в полуфинале чемпионата Азии-2019

До этой стадии турнира сборная Казахстана дошла с тремя потерями. Анвар Музаппаров (до 52 килограммов) не смог закончить бой в 1/8 финала из-за рассечения и в итоге проиграл. По этой же причине Асланбек Шымбергенов (69) уступил в четвертьфинале. На этой же стадии проиграл Кайрат Ералиев (56).