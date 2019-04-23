Головкин объяснил выбор Роллса, рассказал о своей промоутерской компании и пригласил фанатов на бой

«Спасибо богу за этот шанс снова вернуться. Прямо сейчас я счастлив. Чувствую, что вернулся. Спасибо DAZN — большой платформе не только для меня, а для всего бокса. Спасибо всем, кто поддерживал меня, — мои семья, фанаты, спонсоры.

Я наслаждаюсь этим временем. Я уважаю команду Стива и его самого. Горд, что нуждаюсь в тебе. Я вернулся! Жду вас 8 июня на Madison Square Garden, а кто не сможет придти — смотрите на DAZN. Я верю, что Стив готов к качественному бою. Пожалуйста, не пропускайте мой поединок.

Я чувствую себя великолепно. Я чувствую себя как будто 20 лет назад. Я голоден, я хочу вернуться. Я помню свою ситуацию, которая была год назад, и понимаю ситуацию Стива — у меня было все то же самое. Спасибо семье и команде, хочу уже вернуться!

Думаю, Стив заслуживает боя, потому что он и его команда единственные, кто сделал максимум для этого. Из-за этого он и получил поединок. Мое уважение — ему!