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23 апреля, источник: Vesti.kz

Головкин объяснил выбор Роллса, рассказал о своей промоутерской компании и пригласил фанатов на бой

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) рассказал об ожиданиях от боя против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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«Спасибо богу за этот шанс снова вернуться. Прямо сейчас я счастлив. Чувствую, что вернулся. Спасибо DAZN — большой платформе не только для меня, а для всего бокса. Спасибо всем, кто поддерживал меня, — мои семья, фанаты, спонсоры.

Я наслаждаюсь этим временем. Я уважаю команду Стива и его самого. Горд, что нуждаюсь в тебе. Я вернулся! Жду вас 8 июня на Madison Square Garden, а кто не сможет придти — смотрите на DAZN. Я верю, что Стив готов к качественному бою. Пожалуйста, не пропускайте мой поединок.

Я чувствую себя великолепно. Я чувствую себя как будто 20 лет назад. Я голоден, я хочу вернуться. Я помню свою ситуацию, которая была год назад, и понимаю ситуацию Стива — у меня было все то же самое. Спасибо семье и команде, хочу уже вернуться!

Думаю, Стив заслуживает боя, потому что он и его команда единственные, кто сделал максимум для этого. Из-за этого он и получил поединок. Мое уважение — ему!

Я научился многому за последний год. Мы открыли компанию, во главе которой стою я. Пока я действующий спортсмен, буду продвигать свою компанию, отталкиваясь от своего опыта. Мы могли бы много говорить об этом, но сделаем это позже

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