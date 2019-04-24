«Эта леди …». Головкин высказался о включении засудившей его Берд на бой «Канело» — Джейкобс

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Командам боксерам дали возможность выбрать судей. У каждого из соперников есть возможность вычеркнуть из списка неугодных судей, чтобы впоследствии избежать конфликтов.

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«Это все комиссии. Это очень плохо для бокса и для спорта. Эти люди, которые работают с ней, и эта леди — они не должны никогда возвращаться. Никогда! Это ужасно», — заявил Головкин.

Напомним, Берд оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в первом бою Головкин — Альварес отдала победу мексиканцу со счетом 118−110, из-за чего поединок завершился ничьей. После этого Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Берд, но не наказала ее — уже через месяц она работала на чемпионских боях.