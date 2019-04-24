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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Эта леди …». Головкин высказался о включении засудившей его Берд на бой «Канело» — Джейкобс

Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в интервью SecondsOut прокомментировал включение Аделаиды Берд в список судей, из которых выберут троих для работы на бое между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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Командам боксерам дали возможность выбрать судей. У каждого из соперников есть возможность вычеркнуть из списка неугодных судей, чтобы впоследствии избежать конфликтов.

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«Это все комиссии. Это очень плохо для бокса и для спорта. Эти люди, которые работают с ней, и эта леди — они не должны никогда возвращаться. Никогда! Это ужасно», — заявил Головкин.

Напомним, Берд оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в первом бою Головкин — Альварес отдала победу мексиканцу со счетом 118−110, из-за чего поединок завершился ничьей. После этого Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Берд, но не наказала ее — уже через месяц она работала на чемпионских боях.

Бой Альварес — Джейкобс пройдет 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где мексиканец дважды дрался с Головкиным и отобрал у него титулы WBC и WBA (Super) в сентябре 2018 года. В предстоящем поединке мексиканец поставит на кон оба своих пояса, а американец — титул IBF.

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