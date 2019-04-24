«Эта леди …». Головкин высказался о включении засудившей его Берд на бой «Канело» — Джейкобс

Командам боксерам дали возможность выбрать судей. У каждого из соперников есть возможность вычеркнуть из списка неугодных судей, чтобы впоследствии избежать конфликтов.
«Это все комиссии. Это очень плохо для бокса и для спорта. Эти люди, которые работают с ней, и эта леди — они не должны никогда возвращаться. Никогда! Это ужасно», — заявил Головкин.
Напомним, Берд оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в первом бою Головкин — Альварес отдала победу мексиканцу со счетом 118−110, из-за чего поединок завершился ничьей. После этого Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Берд, но не наказала ее — уже через месяц она работала на чемпионских боях.
Бой Альварес — Джейкобс пройдет 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где мексиканец дважды дрался с Головкиным и отобрал у него титулы WBC и WBA (Super) в сентябре 2018 года. В предстоящем поединке мексиканец поставит на кон оба своих пояса, а американец — титул IBF.