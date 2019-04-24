«Я знаю, есть много вопросов». Роллс пообещал, что бой с Головкиным будет лучше ожидаемого
Канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) пообещал, что его бой против
Канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) пообещал, что его бой против
На
«Я знаю, что многие из вас не знакомы со мной. Я знаю, что есть много вопросов о противнике Головкина. Я тот, кто очень много работает, чтобы быть здесь. Я пережил много взлетов и падений. Я знаю, на что я способен. Это будет намного лучший бой, чем все ожидают. Я очень уважаю Головкина и с нетерпением жду 8 июня», — сказал Роллс на
Напомним, бой Головкин — Роллс пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в