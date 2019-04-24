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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Я знаю, есть много вопросов». Роллс пообещал, что бой с Головкиным будет лучше ожидаемого

Канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО) пообещал, что его бой против экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) не разочарует болельщиков, передает корреспондент Vesti.kz.

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На пресс-конференции в Лос-Анджелесе боксер отметил, что понимает, почему его кандидатура в качестве противника GGG вызывает вопросы.

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«Я знаю, что многие из вас не знакомы со мной. Я знаю, что есть много вопросов о противнике Головкина. Я тот, кто очень много работает, чтобы быть здесь. Я пережил много взлетов и падений. Я знаю, на что я способен. Это будет намного лучший бой, чем все ожидают. Я очень уважаю Головкина и с нетерпением жду 8 июня», — сказал Роллс на пресс-конференции.

Напомним, бой Головкин — Роллс пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов. Для казахстанца поединок станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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