«Я знаю, есть много вопросов». Роллс пообещал, что бой с Головкиным будет лучше ожидаемого

«Я знаю, что многие из вас не знакомы со мной. Я знаю, что есть много вопросов о противнике Головкина. Я тот, кто очень много работает, чтобы быть здесь. Я пережил много взлетов и падений. Я знаю, на что я способен. Это будет намного лучший бой, чем все ожидают. Я очень уважаю Головкина и с нетерпением жду 8 июня», — сказал Роллс на пресс-конференции.