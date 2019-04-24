Перехватившему у Головкина соперника экс-чемпиону нашли замену в андеркарте «Канело» — Джейкобс

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Боксеры проведут поединок за вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе в рамках вечера бокса бокса 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где главным событием станет объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО) из США,

Аккави выйдет на замену травмированному экс-чемпиону мира Давиду Лемье, который должен был изначально драться с Райдером.

«Райдер — не самый подвижный левша, но он крепкий суперсредневес. Упертый. Его стиль бокса мне подходит», — сказал Аккави.

«Суперчемпионом» WBA в этом весе является британец Каллум Смит, поэтому победитель встречи Райдер-Аккави станет будет его претендентом. Для Лемье предстоящий бой должен был стать дебютным во втором среднем весе. Канадец решил сменить весовую категорию после неудачной сгонки веса.