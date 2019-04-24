Перехватившему у Головкина соперника экс-чемпиону нашли замену в андеркарте «Канело» — Джейкобс
Британский боксер Джон Райдер (27−4, 15 КО) свой следующий бой проведет против австралийца Билала Аккави (20−0−1, 15 КО), сообщает vringe.com.
Британский боксер Джон Райдер (27−4, 15 КО) свой следующий бой проведет против австралийца Билала Аккави (20−0−1, 15 КО), сообщает vringe.com.
Боксеры проведут поединок за вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе в рамках вечера бокса бокса 4 мая на
Аккави выйдет на замену травмированному
«Райдер — не самый подвижный левша, но он крепкий суперсредневес. Упертый. Его стиль бокса мне подходит», — сказал Аккави.
«Суперчемпионом» WBA в этом весе является британец Каллум Смит, поэтому победитель встречи
Напомним, Райдер назывался в числе кандидатов в соперники Головкина на следующий бой, который намечен на 8 июня на Madison Square Garden. В итоге оппонентом GGG стал другой представитель Канады — Стив Роллс (19−0, 10 КО).