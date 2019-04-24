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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Перехватившему у Головкина соперника экс-чемпиону нашли замену в андеркарте «Канело» — Джейкобс

Британский боксер Джон Райдер (27−4, 15 КО) свой следующий бой проведет против австралийца Билала Аккави (20−0−1, 15 КО), сообщает vringe.com.

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Боксеры проведут поединок за вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе в рамках вечера бокса бокса 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где главным событием станет объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО) из США,

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Аккави выйдет на замену травмированному экс-чемпиону мира Давиду Лемье, который должен был изначально драться с Райдером.

«Райдер — не самый подвижный левша, но он крепкий суперсредневес. Упертый. Его стиль бокса мне подходит», — сказал Аккави.

«Суперчемпионом» WBA в этом весе является британец Каллум Смит, поэтому победитель встречи Райдер-Аккави станет будет его претендентом. Для Лемье предстоящий бой должен был стать дебютным во втором среднем весе. Канадец решил сменить весовую категорию после неудачной сгонки веса.

Напомним, Райдер назывался в числе кандидатов в соперники Головкина на следующий бой, который намечен на 8 июня на Madison Square Garden. В итоге оппонентом GGG стал другой представитель Канады — Стив Роллс (19−0, 10 КО).

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